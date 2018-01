L'última temporada de 'Joc de trons' s'estrenarà el 2019

Després de mesos d'especulacions, la cadena HBO ha anunciat oficialment que l'última temporada de 'Joc de trons', la vuitena, s'estrenarà el 2019, tot i que no especifica quin mes la començarà a emetre. D'aquesta manera es confirma que els seguidors de la sèrie s'hauran d'esperar més d'un any per saber com s'acaba la història èpica concebuda per George R.R. Martin i protagonitzada per Emilia Clarke i Kit Harington.

La cadena ha especificat que l'última temporada tindrà sis episodis, com ja s'havia anunciat anteriorment, i que els directors dels episodis seran David Benioff i D.B. Weiss (que també son els màxims reposables de la sèrie), David Nutter i Miguel Sapochnik.

Segons la revista especialitzada 'Entertainment Weekly', els motius pels quals s'endarrereix la nova temporada són de caràcter creatiu. David Benioff i Dan Weiss han explicat que volen prendre's el temps necessari per treballar bé els últims episodis i tancar la sèrie de la forma més espectacular possible.

El retard també obre la porta perquè George R.R. Martin tingui temps de publicar el següent volum de 'Cançó de gel i foc', la saga en què es basa 'Joc de trons'. 'Vents d'hivern', que serà el títol del llibre, podria estar a punt per a l'estiu del 2018, segons va confessar l'autor. Encara faltaria un últim volum, 'Un somni de primavera', que podria arribar a les llibreries després que s'emetés el final de la sèrie de la HBO.

L'autor també està involucrat en els diferents 'spin-offs' de 'Joc de trons' que està preparant la cadena de televisió, uns projectes amb què la HBO vol reeditar l'èxit aconseguit amb la ficció basada en l'univers de George R. R. Martin.