La sèrie de Mediaset ‘Madres’ aterra demà a Amazon Prime Video

Amazon Prime Video estrena Madres, una sèrie creada per Aitor Gabilondo ( Vivir sin permiso) que s’emetrà més endavant per Telecinco, fruit d’un acord entre el grup Mediaset i la plataforma de pagament. La ficció, protagonitzada per Belén Rueda, Aida Folch, Rosario Pardo, Carmen Ruiz i Carla Díaz, aborda les històries vitals, les relacions i els conflictes d’un grup de mares que passen per una etapa vital amb un nexe comú: els seus fills estan malalts i reben el tractament al mateix hospital.

Les seves vides es creuen un cop travessen les portes del centre sanitari amb els seus fills i deixen de ser advocades, periodistes i caixeres per convertir-se en mares. Juntes hauran de fer front a la incertesa d’un diagnòstic, la relació amb el personal mèdic i les conseqüències de l’inexorable pas del temps que, al món exterior, avança sense compassió i s'emporta les seves feines, parelles i amistats. Tot i que el camí no serà fàcil, s’aixecaran i seguiran lluitant quan amb prou feines els quedin forces. Produïda per Mediaset i Alea Media i dirigida per quatre directores –Mar Olid, Roser Aguilar, Juana Macías i Abigail Schaaff–, és una sèrie sobre dones feta per dones.