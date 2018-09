Manu Carreño confon les jugadores de l'Athletic femení amb les nòvies dels jugadors

No eren les nòvies dels futbolistes, sinó les futbolistes de l'equip femení. Manu Carreño, presentador de 'Deportes Cuatro', explicava dimecres que la plantilla de l'Athletic Club de Bilbao havia anat a veure un espectacle de circ per "desconnectar". Per comentar les imatges [minut 37 del vídeo], en què es veia la delegació del club basc posant davant d'un 'photocall', Carreño va explicar que hi havien anat "Berizzo [l'entrenador del primer equip masculí de l'Athletic], la plantilla, les nòvies, les parelles". Però les noies que sortien al vídeo al costat dels futbolistes no eren les seves parelles, sinó que també eren futbolistes: les de l'equip femení del club.

Van ser algunes de les afectades les encarregades de fer notar l'error, a través de Twitter. "El futbol femení també existeix" o "Quina falta d'informació" van ser algunes de les crítiques que Carreño va rebre de les jugadores.

@DeportesCuatro 👋🏻👋🏻👋🏻

Esas chicas que fueron al circo (sí, las que habéis dicho que son novias o parejas de los futbolistas) son JUGADORAS del @AthleticClub .

Por cierto, mis compañeras,no vaya a ser..

De nada😓. — Yulema Corres (@CorresYulema) 5 de setembre de 2018

Ellas no son novias, son FUTBOLISTAS del @AthleticClub. El fútbol femenino también existe @DeportesCuatro 😤😤 Un poco de información antes de decir las cosas estaría 👌🏼 — Marta Unzue (@M_unzue6) 5 de setembre de 2018

Aplausos para @DeportesCuatro !👏 Que falta de información la vuestra, “las novias” a las que os referís somos JUGADORAS del @AthleticClub !! 🤦🏻‍♀️ — Nekane Diez (@neka_7) 5 de setembre de 2018