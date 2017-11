Mar Coll passa revista a les neurosis d’un pare obsessiu

L’ombra allargada d’un pare pot marcar per sempre la vida dels fills. El Jacobo, el protagonista de Matar al padre, de Movistar+, és un d’aquests progenitors que amb el seu amor infinit, però també les seves neurosis, pot ofegar els que l’envolten. Mar Coll acaba de rodar aquests dies a Barcelona el seu debut televisiu, una minisèrie amb la qual torna a explorar els vincles familiars, un tema que ha tractat a les pel·lícules Tres dies amb la família o Tots volem el millor per a ella.

“A Espanya hi ha una gran tradició de sèries familiars, aquesta també ho és però des d’una aproximació diferent i única”, explica Domingo Corral, responsable de ficció de la plataforma, que afegeix que Mar Coll va ser un dels primers noms que els va venir al cap quan Movistar+ es va llançar a la producció pròpia de sèries. De fet, quan l’empresa va picar a la porta de la directora, ella ja tenia escrita, juntament amb Diego Vega i Valentina Viso, una gènesi del que després ha sigut Matar al padre. Coll -que és la primera dona que se suma al planter de directors de sèries de Movistar+- assegura que no li va passar mai pel cap fer una ficció per a televisió però que, un cop fet el pas, ha trobat avantatges al format. “Em permet explorar molt més els personatges, que és el que més m’interessa del món de la ficció”, explica la directora sobre la minisèrie que veurà la llum durant la primavera del 2018.

Invalideses emocionals

Matar al padre es divideix en quatre capítols que mostren, amb tocs d’humor, l’evolució de la família Vidal durant 16 anys, i cada episodi se centra en un any diferent (1996, 2004, 2008, 2012). La tragicomèdia gira al voltant de les obsessions de control del Jacobo (Gonzalo de Castro), un advocat financer que, atemorit per la possibilitat que el món no respongui a les seves expectatives, protegeix la seva família gairebé fins a asfixiar-la. Amb el pas del temps el protagonista s’adonarà que és impossible controlar tots els factors que regeixen la vida de les persones. Gonzalo de Castro assegura que la minisèrie és el relat de la “invalidesa emocional” d’un home turmentat que amb les seves pors posa a la seva família en situacions ridícules i, fins i tot, còmiques.

Una de les principals víctimes del protagonista és el Tomás (Marcel Borràs), el seu fill. Sigmund Freud utilitzava el concepte de matar el pare per assenyalar aquell moment en què una persona trenca el cordó umbilical metafòric que el lliga als seus progenitors i entra en una etapa de maduresa. En el cas del Tomás, fer aquest pas ve amb la dificultat afegida d’haver de bregar amb un pare amb propensió a les neurosis més diverses. El Jacobo “projecta les seves obsessions en el fill”, assegura Borràs, que defineix el seu personatge com un ésser “sensible i emocional” que no s’adiu a la vida estructurada que li agrada al pare.

Mentre que el Tomás es fa petit davant del Jacobo, amb la seva mare, la Isabel, hi té una relació que voreja la tirania. L’encarregada de donar vida a aquest personatge és l’actriu xilena Paulina García, coneguda per haver sigut la protagonista absoluta de Gloria, un dels últims grans èxits internacionals del cinema xilè, i per haver participat a Narcos com la mare de Pablo Escobar. García defineix el personatge com una psicòloga “que ha perdut el seu toc” i que no sap com enfrontar el conflicte entre el seu marit, amb qui la relació s’està deteriorant, i el seu fill gran. En aquesta situació de crisi hi tindrà un paper destacat l’Iván, el veí interpretat per Pol López que descobrirà tant a la Isabel com al Tomás el món de les teràpies alternatives. El quadre familiar es completa amb la Valeria (Greta Fernández), la filla petita del Jacobo i la Isabel, que s’enfronta al pare fugint del país.

Coll assegura que sota el retrat familiar s’hi amaga la crisi econòmica, que esclata en els anys finals de la trama. Per al Jacobo serà la constatació que “el món no s’assembla al que ell havia imaginat”.

Movistar+ no descarta fer una sèrie sobre el Procés

Tot i que la plataforma de Telefónica té en marxa més d’una dotzena de projectes de ficció, hi ha un gènere que encara se li resisteix, el thriller polític, que en altres mercats audiovisuals com l’escandinau sí que s’ha pogut desenvolupar. Domingo Corral reconeix que encara no han trobat cap proposta vinculada a aquesta temàtica que els hagi fet el pes. “Vam valorar dos guions, però no acabaven de ser el que volíem”, diu Corral, que confessa que sí que s’ha plantejat en algun moment fer alguna ficció relacionada amb el Procés.

“No estem tancats a res i a mi em semblaria molt interessant explorar com un procés com aquest influeix en la vida quotidiana de la gent”, assegura el responsable de ficció de Movistar+, que matisa que, abans de decidir-se a tirar endavant un projecte com aquest s’hauria de trobar la història i els guionistes adequats per explicar-la, cosa que encara no ha succeït.