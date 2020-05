María Casado revela el seu nou destí professional, al costat de Banderas

María Casado ja té nou destí professional després del seu adeu precipitat de TVE. La periodista va anunciar la seva marxa divendres, per sorpresa, pocs dies després que la cadena decidís que al setembre deixaria de presentar la franja matinal i que en el seu lloc ho faria la meteoròloga Mònica López. A partir d’ara, Casado serà la responsable de Soho TV, la divisió televisiva de la companyia teatral d’Antonio Banderas, a Màlaga. Aquesta productora, vinculada al teatre Soho CaixaBank, farà projectes televisius encara per determinar, segons va explicar ella mateixa a les xarxes socials.

"Produirem contingut audiovisual que emocioni i connecti amb les persones a través de la televisió en obert, les plataformes o qualsevol pantalla oberta al món –explicava–. Volem crear, fer-los somniar, pensar, explicar històries amb pell, en un moment importantíssim per a un sector audiovisual que s’està reinventant". Banderas ha volgut apadrinar el seu nou fitxatge: "Rere la magnífica presentadora que havia seguit durant anys a la televisió hi havia una dona inquieta, culta i carregada d’idees interessants. Vaig intuir, a més, que té una capacitat fresca i innata per a la gestió i la creació d’espais televisius", explicava l’actor.