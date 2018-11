Marine Le Pen obre la nova tanda d’entrevistes de ‘Quatre gats’

Després d’haver-se foguejat al juny amb entrevistes als expresidents Alex Salmond (Escòcia) i Pepe Mujica (Uruguai) i a l’exprimer ministre Manuel Valls (França), torna el programa Quatre gats amb tres converses noves amb figures de primer nivell de l’àmbit internacional. De moment, però, només s’han anunciat les dues primeres: Marine Le Pen, líder del Front Nacional Francès, i Dilma Rousseff, expresidenta del Brasil.

El programa el dirigeix i el presenta Ricard Ustrell, que es ressitua a TV3 després de la sortida de Catalunya Ràdio, marcada per les desavinences amb la direcció i la discussió sobre el cost que havia de tenir aquest any el programa El suplement. El periodista sabadellenc ha fitxat per a nou programes, que s’aniran emetent en grups de tres al llarg de la resta de la temporada. Anteriorment, Ustrell va conduir la primera etapa de FAQS durant un trimestre.

Quatre gats va néixer, de fet, com un espai radiofònic de Catalunya Ràdio que el 2013 es va començar a emetre els festius intersetmanals, però poc després va passar a formar part de l’oferta del programa El suplement. Una de les característiques d’aquestes converses és que sovint es fan en moviment: en espais exteriors i tot passejant. D’aquesta manera es busca sortir de la fredor i la rigidesa d’un plató televisiu. Segons els responsables del programa, “aquest format permet conèixer alhora el vessant més públic i el més íntim”.

Amb les víctimes del seu discurs

En el capítol de demà (22.44 h) s’aborda la figura de Marine Le Pen. La idea és explicar des de dins el fenomen de l’extrema dreta i el racisme, però els postulats de la líder del Front Nacional francès es contrastaran amb veus crítiques i alternatives que donin perspectiva i contrapunt al seu discurs. L’entrevista, en aquest cas, se celebra a l’Assemblea Nacional Francesa, on Le Pen exerceix com a diputada. Però durant la resta del programa es viatja per Perpinyà, que és un dels feus de la formació ultranacionalista. També s’assisteix a un míting de Le Pen al municipi de Fréjus. I, per acabar, Ustrell passeja per diversos carrers de França per parlar amb diferents víctimes del discurs segregacionista i hostil amb la diferència d’aquesta líder política.