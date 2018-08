Massa sexy per jugar a ‘Barri Sèsam’

El programa infantil 'Barri Sèsam' sempre ha fet gala de voler ser un espai d’inclusió tractant temes que afavoreixin que els nens tinguin una visió integradora del món. Però l’any 2010 hi va haver algú a qui, metafòricament, van haver d’expulsar del programa: Katy Perry. La cantant pop estava al cim de la seva popularitat i 'Barri Sèsam' la va convidar a fer-hi una aparició especial. La seva participació, que havia d’estar inclosa en l’estrena de la 41a temporada del programa, consistia a cantar una versió suau de 'Hot ‘n’ cold' , una de les seves cançons més populars, juntament amb l’Elmo.

Per portar el tema al terreny infantil, el programa va imaginar una situació adequada a la seva audiència: Perry queda amb l’Elmo per jugar a disfressar-se però ell no vol, així que fuig i s’amaga mentre la cantant el persegueix. La lletra de la cançó serveix per descriure la situació (“Tu volies jugar i per això he portat disfresses, però després has marxat corrent”) i indicar els llocs on s’amaga l’Elmo (“Ets a dalt, a baix, corrent al meu voltant”). Durant tot el fragment Perry porta un vestit verd llima amb un escot en forma de cor. La part de l’escot no està totalment descoberta, ja que porta una espècie de malla de color carn. El conjunt el completa amb un de vel de núvia i una gran diadema de flors. Tot i que Perry ha portat roba molt més atrevida durant la seva carrera, la que va escollir per a 'Barri Sèsam' va pertorbar algunes famílies que van veure un clip d’avançament del programa penjat a YouTube.

Els comentaris al vídeo no es van fer esperar. Un espectador deia: “Haureu de rebatejar el programa com a 'Cleavage Avenue' (‘avinguda de l’Escot’)”, jugant amb el fet que en anglès el programa es diu 'Sesame Street'. Un altre afegia: “El meu fill ara vol llet”. Les crítiques van agafar per sorpresa l’equip del programa. Mesos després de la polèmica Joey Mazzarino, cap de guionistes de l’espai, assegurava que en cap moment els va preocupar el vestuari de Perry. “Jo era allà i ella portava una malla a sobre i ni tan sols m’hi vaig fixar. No vaig pensar en res d’això i soc bastant sensible a les coses que veu la meva filla. En cap moment em va incomodar. De fet, la nena era al set de rodatge amb nosaltres i li va semblar que Perry era com una Barbie”, va dir en una entrevista al 'New York Magazine'. Carol-Lynne Parente, productora del programa, també es va mostrar sorpresa per la polèmica i per la viralitat del vídeo. “No produiríem mai res que creguéssim que és inadequat. Ens va sorprendre no només la quantitat de comentaris sinó la rapidesa amb què va passar tot”, va explicar al programa 'Good Morning America'.

La controvèrsia va arribar a ser tan gran que, tres dies després que es fes públic el vídeo, el programa va anunciar que no emetria el fragment. “'Barri Sèsam ' sempre ha tingut dos nivells d’escriptura, un per als nens i un altre per als adults. Utilitzem paròdies i fragments amb famosos perquè els adults s’interessin pel programa, perquè sabem que els nens aprenen millor quan el comparteixen amb els pares o amb les persones que en tenen cura. També tenim en compte l’opinió dels espectadors i, en particular, la dels pares”, explicaven en un comunicat. “Vistos els comentaris que hem rebut sobre el vídeo de Katy Perry, que només s’ha publicat a YouTube, hem decidit no emetre’l a 'Barri Sèsam', que està dirigit a preescolars”, concloïen. Però afegien que esperaven poder comptar amb Perry en alguna altra ocasió i que el clip es mantindria al seu canal oficial.

La promesa no va durar gaire i, actualment, el fragment no es pot trobar al canal de 'Barri Sèsam', tot i que sí que està disponible a YouTube gràcies a molts usuaris que el van replicar ràpidament.

Una venjança amb humor

540x306 Massa sexy per jugar a ‘Barri Sèsam’ / NBC Massa sexy per jugar a ‘Barri Sèsam’ / NBC

Lluny d’eludir la polèmica o enfadar-se, Perry va decidir prendre’s la seva desaparició del programa amb humor. A banda de fer comentaris a Twitter -“Vaja, sembla que la meva cita per jugar amb l’Elmo s’ha escurçat”-, es va aliar amb el 'Saturday Night Live' per fer un 'sketch' en què es mofaven de l’incident.

Aprofitant que era la convidada musical de l’estrena de la nova temporada, Perry va fer una participació especial en un gag en què sortia amb unes ulleres de pasta negra i una samarreta amb la cara de l’Elmo partida per un generós escot. Perry interpretava Maureen DiCicco, una innocent voluntària d’una biblioteca de barri a qui li diuen que el seu vestuari és massa provocatiu per llegir els nens. Al gag DiCicco era la convidada de 'Bronx beat', un 'talk show' conduït per dues mares xafarderes del Bronx, Jodi Dietz (Maya Rudolph) i Betty Caruso (Amy Poehler), especialistes a donar consells. Les dones tranquil·litzen la jove: “No t’avergonyeixis mai del teu cos: és preciós. A França tothom va pel carrer sense samarreta, hi ha tetes per tot arreu!”, diu Betty. Jodi afegeix: “A qui li importa si els nens miren pits? Els pits alimenten els nens!”

Un any després de l’incident a 'Barri Sèsam', Perry deia a 'Vanity Fair' que els responsables del programa infantil mai li van dir que hi hagués cap problema amb el seu vestuari. “M’és absolutament igual el que la gent digui dels meus pits”, reblava.