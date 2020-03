Mediapro tramitarà un ERTO per a 1.200 dels seus treballadors a Espanya

260x366 La seu de Mediapro a Barcelona La seu de Mediapro a Barcelona

El gegant audiovisual Mediapro també emprèn la via de l’ERTO. La companyia catalana ha enviat un correu electrònic als treballadors on els comunica l’inici dels tràmits de l’expedient de regulació temporal de l’ocupació, que afectarà 1.200 persones, totes a Espanya. L’empresa es compromet a complementar el que percebran d’atur els sous inferiors a 1.500 euros, de manera que retinguin el salari íntegre, i també farà aportacions perquè la resta cobrin el 75% de les seves retribucions. Els que cobren més de 80.000 euros, encara que no estiguin afectats per l’ERTO, tindran també una rebaixa escalada del sou. Els dos socis fundadors, Jaume Roures i Tatxo Benet, es retallen el salari a la meitat.

La gestió de drets esportius i la producció televisiva de partits –incloent en alguns territoris la gestió del VAR– són dues de les activitats destacades de Mediapro. De les 16 lligues de futbol per a les quals treballa arreu, 15 han estat suspeses. Segons han explicat a l’ARA fonts de la companyia, l’ERTO és només una de les mesures posades en marxa, ja que hi ha també un pla d’estalvi i un d’eficiència.

Mediapro té més de 7.000 treballadors a tot el món. La mesura anunciada només afecta part de la plantilla espanyola. Com que cada territori té una legislació específica, serà funció dels directors generals de cada delegació decidir com s'afronta la crisi econòmica que ha desfermat el coronavirus. En el correu electrònic on s’avisa de la mesura, es dona per fet que la situació empitjorarà els pròxims mesos i s’apel·la a la necessitat de garantir la viabilitat de la companyia. A més, es consigna que alguns clients han deixat de pagar amb la diligència acostumada i tem que els impagaments es puguin disparar.

Mediapro va facturar l’any passat 1.817 milions d’euros, un 7,5% menys que l’anterior, en uns resultats marcats per la finalització del contracte dels drets d'emissió de La Liga. El benefici brut d’explotació, segons dades pròpies, va arribar als 224 milions, en línia amb els 222 milions del 2018.