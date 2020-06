Mediaset farà viure famosos a les seves instal·lacions en un nou 'reality'

Si hi ha famosos que semblen viure a Mediaset, ara el grup audiovisual va un pas enllà i farà que hi visquin literalment. És la premissa de Sola/Solo, un reality que prepara per ser vist exclusivament al seu servei Mitele Plus: una celebritat viurà en solitari en una casa construïda a les instal·lacions que té Mediaset a Fuencarral. El seu dia a dia podrà es podrà observar durant les vint-i-quatre hores.

El nou format, de producció pròpia, té tocs de la pel·lícula El xou de Truman i el protagonista no podrà sortir de la casa. El títol del programa canviarà, depenent de si és home o dona. Com és fàcil d’imaginar, els moments més destacats faran el salt i seran comentats a la resta de programes de Mediaset, tal com fa habitualment de manera transversal. La notícia arriba poques hores després que transcendís que Mitele Plus s’ha quedat sense futbol aquesta temporada, perquè seran Orange i Movistar+ els que tindran en exclusiva els partits de la Lliga i la Champions. En aquest sentit, Orange ha pagat uns 300 milions d’euros per poder accedir a uns drets esportius que gestiona la divisió audiovisual de Telefónica. En els últims temps, Mediaset ha convertit Amazon en la seva plataforma en streaming de referència.