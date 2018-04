"Felip VI no podia fer el discurs del 3 d'octubre": Mercedes Milà a 'Salvados', en 20 frases

"Jo abans no cobrava per les entrevistes, fins que em vaig adonar que cobrant podia ajudar altres persones. En aquest cas he triat Proactiva Open Arms perquè és l'única ONG que està salvant refugiats encontra d'Itàlia, de Líbia i probablement d'Espanya".

"El drama dels refugiats és una vergonya. D'aquí a uns anys tothom veurà que és un genocidi".

"Visc el que passa a Catalunya amb la màxima pau possible, amb una condemna en origen, referida al 6 i 7 de setembre. Així no. Ho dic als que busquen la independència doblegant les lleis".

"No soc en absolut partidària de la presó provisional. Soc partidària que compleixin la condemna que el jutge dicti".

"Vaig començar a treballar en televisió a TVE, a Miramar. Al principi recollia taules i tallava teletips. Un dia gairebé em maten perquè vaig rebregar i llençar a les escombraries el teletip de l'atemptat d'ETA que va matar Carrero Blanco, em vaig pensar que era una explosió de gas més".

"Quan vaig entrevistar Aznar i li vaig preguntar si havia trobat a faltar la llibertat durant el franquisme, em va dir que ell tenia 20 anys quan Franco va morir i que tenia altres preocupacions. Jo no li vaig dir, però vaig pensar com em podia dir allò, precisament a la universitat passava tot. Als 21 anys jo era més roja que una muleta d'un torero".

"Ara Aznar és una bossa plena de rancúnia".

"Vaig deixar de fer entrevistes quan els assessors les van matar. (...) A la política ha arribat la mentida i la poca vergonya. Les xarxes socials estan guanyant el que està perdent el periodisme, la gent es pot expressar".

"Si t'insulten a les xarxes socials, va amb el sou. I l'insult és molt gros però no és res més que un insult".

"Jo vaig entrevistar el germà del vicepresident Alfonso Guerra i vaig preguntar el que vaig voler. Mai ens deien res. Això és llibertat. Això ara és impossible. Fa un any em van oferir treballar a TVE i al final no es va fer perquè van dir que era incontrolable".

"TVE ha d'anar més en compte que ningú. En el moment en què hi ha un partit que governa i que vol controlar la televisió la llibertat s'acaba".

"Felip VI necessita que li facin una entrevista amb diversos periodistes, treure's la corbata, deixar-se els cabells una mica més llarg i parlar tranquil·lament".

"L'entrevista que Hermida li va fer a Joan Carles I va ser encotillada"

"Si la monarquia vol salvar-se no pot fer el discurs del 3 d'octubre, perquè es va posar en contra molt més gent a Catalunya de la que el va aplaudir a la resta d'Espanya".

"Felip VI no va tenir cap record per a les víctimes d'una violència exagerada i ridícula ordenada pel ministeri de l'Interior contra un referèndum que no havia de ser referèndum i al final va ser referèndum".

"Senyor Borbó, vostè ha de ser empàtic, ha de posar-se a la pell d'un poble que està en un moment difícil. I si perd la corona, és que ha arribat el moment".

"Què és la hipocresia de Letícia fent veure que obre la porta del cotxe a la seva sogra? És mentida! La veritat la vam veure a Palma. Letícia és una dona estupenda, però ser a la casa reial et fa això. Es va equivocar, i quan t'equivoques has de demanar perdó".

"Rato! Que cabró! Quin tros de cabró ets, Rodriguito".

"L'audiència m'importa molt. Si tinguessin un restaurant i has comprat peix fresc i la gent no ve, què fas amb el menjar? Te'l menges. Així és la vida".

"Vaig deixar 'Gran Hermano' per una depressió que em va destrossar. No podia continuar. Però vull dir que te'n pots sortir, d'una depressió. Amb la química, amb llibres".