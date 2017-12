‘Merlí’ reserva els dos capítols finals per després de vacances

La inesperada tornada del Bruno va ser àmpliament celebrada pels fans de Merlí, però ara hauran d’esperar a veure com evoluciona el seu personatge: TV3 ha decidit guardar-se els dos capítols finals de la sèrie per al gener. L’actualitat política i les vacances de Nadal -una època en la qual les audiències televisives es ressenten- han empès els programadors del canal públic a reservar el penúltim capítol per al 8 de gener i la conclusió de la sèrie -que s’acaba aquesta tercera temporada- per al 15 del mateix mes.

Avui hi ha el debat electoral previ a les eleccions del 21-D i dilluns que ve és 25 de desembre, cosa que en termes d’audiència significaria matar el capítol. El dilluns següent és 1 de gener, un altre mal dia, així que TV3 ha resolt reprendre la sèrie una setmana després. Així, l’espectador haurà d’esperar al canvi d’any per saber què passarà amb la relació entre la Tània i el Pol, ara que el Bruno torna a estar en escena.

Merlí és un dels èxits indiscutibles de TV3. Des del començament de la temporada ha aconseguit una mitjana de 519.000 espectadors i un share del 17,1%.