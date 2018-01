‘Merlí’: timbre final

Tres anys després de debutar a la televisió, els alumnes de l’Institut Àngel Guimerà -i els espectadors- diuen adeu a Merlí. La sèrie per a adolescents de TV3 conclou avui la seva aventura amb l’entrada dels seus protagonistes en una nova etapa vital, en la qual ja no tindran el suport dels ensenyaments de l’irreverent professor de filosofia interpretat per Francesc Orella.

L’últim episodi tancarà les històries obertes durant aquesta tercera temporada en què les trames s’han fet més adultes i s’han tractat temes com el consum de drogues i les malalties mentals. Els coneixements adquirits durant l’últim curs els serviran per fer front al futur, que alguns dels alumnes encaren amb incertesa. Una de les grans incògnites de l’episodi es com es resoldrà el triangle amorós protagonitzat pel Pol (Carlos Cuevas), la Tània (Elisabet Casanovas) i el Bruno (David Solans), que amb la seva tornada de Roma ha trastocat la incipient relació entre els dos primers.

Més enllà del futur que espera als alumnes un cop acabat el batxillerat, l’últim capítol serà una lloança al Merlí, que a l’inici de la sèrie va assegurar als estudiants que seria el millor professor que tindrien mai. “És l’última classe de filosofia, i els alumnes volen fer al Merlí un homenatge que no s’espera. Però aquesta no serà l’única sorpresa del capítol... Els personatges viuran moments inoblidables just quan acaba el curs”, explica el pare de la sèrie, Héctor Lozano. L’última lliçó de Merlí Bergeron serà un capítol en què tant alumnes com professors viuran una barreja d’alegria i tristesa.

“ Merlí ha sigut una gran experiència professional i personal. He escrit la sèrie que m’hauria agradat veure als setze anys, i estic molt content de l’èxit que ha tingut, perquè no només la veuen adolescents! Conec gent de totes les edats i de tot el món que estan enganxats a Merlí!”, comenta Lozano sobre les tres temporades de la ficció.

L’adeu de la sèrie és una decisió artística del mateix Lozano que, des d’un principi, va concebre la ficció amb un arc de tres entregues. L’anunci del final va ser rebut positivament pels actors, que durant la presentació de la tercera temporada confessaven que, d’aquesta manera, la sèrie acabava en un punt àlgid. “Està bé que les sèries tinguin una durada i no s’eternitzin gaire”, assegurava llavors Francesc Orella.

Festa de comiat al TNC

Per acomiadar-se de la seva sèrie estrella amb tots els honors, TV3 estendrà la catifa vermella. Ho farà al Teatre Nacional de Catalunya (TNC), on 800 seguidors podran gaudir del capítol final i veure de prop els seus ídols. L’acte serà el plat fort de La nit de Merlí, que començarà a les 21.55 hores. Dirigit per Espartac Peran, l’especial, que presentaran Candela Figueras i Mireia Mallol, inclourà entrevistes amb els principals actors de la sèrie, que escolliran la seva escena preferida de les tres temporades i alguns dels moments més impactants de Merlí.

D’entre tots els seguidors que ompliran el TNC, 240 han aconseguit invitacions per seguir el comiat de Merlí al costat dels actors gràcies a un concurs impulsat a través de les xarxes socials. L’emissió del capítol, en simultani per TV3, començarà a les 22.35 hores.

Èxit d’audiència

Quan Merlí es va estrenar a TV3, el 2015, la sèrie va firmar el millor debut d’una ficció a la televisió pública des de l’any 2008. La primera temporada es va saldar amb una audiència mitjana de 559.000 espectadors i un share del 18,3% i es va convertir en un fenomen entre el públic adolescent.

La segona entrega va confirmar que la cadena l’havia encertat amb la sèrie de Lozano: la quota de pantalla va pujar fins al 19,5% i la mitjana d’espectadors va ser de 513.000. A falta de l’últim capítol, la tercera temporada ha reunit una mitjana de 502.000 espectadors, amb una quota del 17,1 %, unes dades una mica inferiors tot i que aquest any es va avançar l’horari d’emissió fins les 21.55 hores per adaptar-se al públic de la ficció.

‘Merlinari’ i els secrets del rodatge de l’últim episodi

L’amistat dels personatges de Merlí s’ha economanat als actors de la sèrie, tal com es podrà veure en l’últim episodi de Merlinari, que s’emetrà just després del final de Merlí, a partir de les 23.45 hores.

Titulat El comiat, el programa mostrarà com va ser l’últim dia de rodatge per als actors i per a tot l’equip. Els espectadors seran testimonis de la intensitat del comiat d’aquest grup de joves actors que s’han fet coneguts pel públic arran de l’èxit de la sèrie. A més d’explicar els seus records preferits del seu pas per la sèrie, també valoraran quines sensacions els ha provocat l’últim episodi. Merlinari es va estrenar com un complement a la tercera temporada i diferents estudiants de Catalunya hi comenten els temes que tracta la ficció. Ha tingut una audiència mitjana de 202.000 seguidors.