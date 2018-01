Meryl Streep fitxa per la tercera temporada de 'Big little lies'

Meryl Streep s'incorporarà a l'aclamada sèrie de la HBO 'Big little lies' en la seva segona temporada, segons ha avançat el portal 'Variety'. Streep s'unirà a Nicole Kidman , Reese Witherspoon, Laura Dern, Shailene Woodley i Zoë Kravitz, que formaven el repartiment de la ficció en la primera temporada.

La veterana actriu es posarà a la pell de Mary Louise Wright, la mare de Perry Wright (el personatges encarnat per Alexander Skarsgard). Després de la mort del seu fill, la dona apareixerà a la ciutat californiana de Monterey a la recerca de respostes i preocupada pels seus nets.

'Big little lies', guanyadora de l'Emmy i el Globus d'Or a la millor sèrie limitada, narra les vides de diverses dones d'una comunitat adinerada i explora temes com els maltractaments masclistes o els conflictes familiars.

Precisament aquest dimarts, Streep va rebre la seva 21a nominació a l'Oscar, en aquest cas pel seu paper a la pel·lícula 'The Post'. La intèrpret ha guanyat el premi a la millor actriu en tres ocasions: el 1979, per 'Kramer contra Kramer'; el 1982, per 'La decisió de Sophie', i el 2011 per 'La dama de hierro'. En l'àmbit televisiu, Streep va guanyar un Emmy el 2004 per la seva participació a la minisèrie 'Angels in America'.