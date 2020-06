Més d'un centenar de marques abandonen Facebook per la difusió de discursos d'odi racial

Un centenar de marques, entre les quals figuren Coca-Cola i Levi Strauss, s'han sumat al boicot publicitari contra Facebook per denunciar la inacció de la xarxa social per aturar la difusió de discursos que inciten a l'odi. La iniciativa ha estat impulsada per una coalició d'associacions dedicades a la defensa dels drets civils, com ara la Lliga Antidifamació i l'Associació Nacional per al Progrés de les Persones de Color (NAACP, per les seves sigles en anglès), que consideren que la companyia de Mark Zuckerberg "ha fracassat repetidament a l'hora d'abordar la proliferació de discursos d'odi en les seves plataformes".

Sota el lema Stop hate for profit, el boicot està previst que comenci de forma immediata i s'allargui almenys fins a finals de juliol. La marca Patagonia, dedicada a la roba per a activitats a l'aire lliure, ha sigut una de les últimes en sumar-se a la crida per deixar d'anunciar-se a la xarxa social. "Des d'unes eleccions segures fins a una pandèmia o la justícia racial, el que ens hi juguem és massa important com per simplement seure i deixar que una empresa continuï sent còmplice de la difusió de la desinformació i el foment de la por i l'odi", ha explicat Patagonia sobre perquè ha decidit sumar-se al boicot.

Per la seva banda, Facebook es va pronunciar sobre la campanya en un comunicat emès divendres. En el text, la vicepresidenta de la tecnològica, Carolyn Everson, assegura: "Respectem profundament la decisió de qualsevol marca i ens mantenim centrats en la important tasca d'eliminar els discursos d'odi i de proporcionar informació crítica sobre el vot. Les nostres converses amb les marques i les associacions de drets civils sobre com, tots junts, podem ser una força positiva".

Els impulsors de la campanya mantenen que Facebook ha permès els discursos d'odi contra els activistes que lluiten contra la discriminació racial als Estats Units i que ha rebutjat protegir aquells usuaris que reben amenaces online. Entre els errors de la xarxa social, assenyalen que no s'ha identificat la negació de l'Holocaust com una forma d'odi i que s'ha permès que la plataforma sigui utilitzada per moviments que volen dificultar el vot de la comunitat negra.

"Durant molt temps hem vist com Facebook ha permès l'entrada d'alguns dels pitjors elements de la societat a les nostres cases i les nostres vides", ha assegurat en un comunicat el conseller delegat de la Lliga Antidifamació, Jonathan Greenblatt. "Quan l'odi es difon per internet causa un gran mal i fa que sigui acceptable en el món offline".