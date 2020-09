Més cuina a la graella de La 1

Un programa de cuina en què ningú no cuinarà. Així es podria resumir Como sapiens, el nou espai que La 1 emetrà cada migdia (14.15 h) a partir d’avui, i que tindrà com a presentador l’actor Miguel Ángel Muñoz. El format es presenta com un magazín sobre gastronomia, entesa en el sentit més ampli: “Volem explicar que som el que som pel que mengem, i que mengem el que mengem per una llarga tradició de moltes coses que marquen la nostra personalitat”, explica el director de continguts i canals de Televisió Espanyola, Fernando López Puig.

Como sapiens, doncs, parlarà de viatges, d’història, de salut i de cultura, sempre passats pel filtre de l’alimentació, i també dedicarà molta atenció als productes i als productors. La cuina tradicional i els plats més avantguardistes dels xefs amb estrelles Michelin també hi tindran presència, però més aviat amb la voluntat d’explicar-ne l’origen i de parlar dels ingredients amb què estan fets que no pas de mostrar com preparar-los o presentar noves tècniques culinàries. Quin és l’origen del brindis, qui va descobrir que el marisc es pot menjar, com fer que els nens s’animin a menjar verdura o què s’ha de tenir en compte a l’hora de triar un pernil són alguns dels temes que s’abordaran al programa.

Muñoz, que va deixar clar el seu interès per la cuina guanyant la primera edició de MasterChef Celebrity l’any 2016, s’estrena com a presentador amb aquest format que, segons diu, consistirà en “passar una estona cada dia amb una colla d’amics” per parlar de gastronomia, i fer-ho, a més, “al voltant de bon menjar i productes exquisits”.

L’actor, però, no serà l’únic que durà a terme una feina que fins ara no havia fet mai: Como sapiens compta amb una quinzena de reporters que es dedicaran a viatjar per Espanya per descobrir plats, aliments i productors, i que en bona part seran personatges famosos. Els actors Elena Furiase, Fernando Tejero i Carolina Cerezuela; la model Virginia Troconis; els cantants David Bustamante, Paloma San Basilio i Sole Giménez, o l’expolítica Celia Villalobos, entre d’altres, s’encarregaran d’aquesta funció. “Hem agafat una pila de gent, els hem tret d’allò que acostumen a fer, i funciona”, diu Nicolás García, productor executiu de l’espai. També hi participarà la presentadora Tania Llasera, que oferirà consells domèstics sobre aprofitament d’aliments i explicarà com es consumeixen determinats productes, i hi col·laboraran xefs com Martín Berasategui, Iñigo Urrechu o Mario Sandoval.

Como sapiens és una producció de Catorce, la mateixa empresa que signa, cada vespre, Aquí la Tierra. L’espai de medi ambient s’ha convertit en un bon teloner per al Telediario, amb una quota de pantalla que la temporada passada es va situar en el 10,6% al conjunt d’Espanya. Ara la cadena vol repetir la mateixa jugada amb l’edició del migdia de l’informatiu, que els últims dos mesos ha estat precedida pel concurs Bloqueados por el muro, una aposta fallida que s’ha quedat en el 4,5% i que es va acomiadar divendres.

Amb l’estrena del nou espai, els migdies de La 1 es convertiran en un bloc monogràfic sobre cuina, ja que de 13 h a 14 h la cadena pública emet Cocina al punto con Peña y Tamara, un espai culinari més convencional en què el xef Javier García Peña i la socialité Tamara Falcó (també guanyadora de MasterChef Celebrity, en aquest cas en la quarta edició) preparen una recepta cada dia. Segons López Puig, els dos programes no són redundants, sinó que “fan més completa” l’oferta sobre gastronomia de La 1. “Era important tenir un espai per parlar de menjar, no per fer-ne”, afegeix, en referència a la nova estrena.