Més secrets i una nova mort marquen el retorn de ‘Por trece razones’

Els protagonistes de Por trece razones no ho han tingut fàcil. Després del suïcidi de Hannah Baker (Katherine Langford) a la primera temporada, que els va arrossegar per un camí de remordiments i de dol, es van prometre que mai més tornarien a passar una situació similar. Però quan creien que havien deixat enrere aquesta tragèdia n’arriba una de nova. La tercera temporada, que s’estrena avui a Netflix, comença amb un assassinat: el comissari Evergreen ha trobat Bryce Walker (Justin Prentice) mort.

La sèrie teen tornaamb 13 nous episodis, que giraran entorn de la misteriosa mort de l’esportista Bryce Walker. Es tracta de l’estudiant que va violar la Hannah, la Jessica i moltes altres noies de Liberty High i va quedar en llibertat tot i les abundants proves en contra d’ell. Davant d’aquesta situació, algú ha decidit prendre’s la justícia pel seu compte i acabar amb Walker.

Amb aquesta nova trama, la sèrie fa un gir respecte al seu plantejament inicial. Originalment, el drama seguia la història de Clay Jensen (Dylan Minnette), un adolescent que trobava unes cintes gravades per la Hannah on explicava els 13 motius pels quals havia decidit acabar amb la seva vida i les 13 persones culpables d’aquesta decisió. En la segona temporada, els protagonistes havien d’enfrontar-se a les seqüeles que els havia deixat la mort de la jove mentre els responsables de l’institut anaven a judici per no haver detectat els problemes de la Hannah i per haver ignorat el seu crit de socors.

La tercera temporada de Por trece razones s’ambienta vuit mesos després dels fets de la segona, quan el Clay impedeix que el Tyler (Devin Druid) faci una matança com a venjança contra els alumnes que li feien bullying. Ara, amb l’ajuda dels seus companys, el Tyler intenta tirar endavant, però no serà fàcil, ja que la policia persegueix els estudiants amb noves acusacions.

Basada en el llibre de l’escriptor Jay Asher i desenvolupada per Paramount Television, l’argument de Por trece razones evoluciona des del suïcidi d’una noia adolescent fins a l’homicidi d’un altre personatge. El fil conductor dels nous episodis serà la investigació policial que amenaça amb revelar els secrets més profunds dels protagonistes.

“Qui ha matat Bryce Walker?” és la pregunta latent de la nova temporada, i al tràiler que ha difós Netflix es poden veure un munt de possibles cares culpables. Per una banda, el Clay es convertirà en el principal sospitós de la policia a causa dels seus repetits enfrontaments amb el Bryce i perquè al final de la segona temporada va ser detingut en possessió d’una arma de foc. Però, d’altra banda, la investigació se centrarà en la Jessica, ja que la policia considera que té motius per haver comès el crim.

Pel que fa al càsting de la producció, gairebé tots els actors tornen a donar vida als seus personatges, com, per exemple, Christian Navarro en la pell de Tony Padilla i Brandon Flynn com a Justin Foley, després d’haver desaparegut durant uns quants capítols. El gran dubte és si Katherine Langford farà alguna aparició com a Hannah en format de flash-back o si els espectadors s’han d’acomiadar d’ella definitivament. Segons Brian Yorkey, creador de la sèrie, el pas d’aquest personatge podria haver arribat a la seva fi: “La pèrdua de la Hannah seguirà sent l’esdeveniment traumàtic que marca aquest grup d’estudiants i pares, però no veiem una presència contínua per a ella perquè ha d’acabat d’explicar la seva història. L’hem necessitat perquè el Clay pogués acomiadar-se’n i dir-li: «T’estimo i et deixo marxar»”. En canvi, sí que hi haurà un nou personatge, Ani Achola (Grace Saif), que també amaga un secret.

A partir d’avui, els espectadors podran començar la tercera temporada de Por trece razones. Mentre intenten descobrir el culpable de la mort de Bryce Walker, Netflix ja prepara la quarta temporada, que, segons va confirmar la plataforma, marcarà la fi de la sèrie.

Esbrina qui és l’autor del crim

Com a les últimes temporades, Netflix ha habilitat una pàgina web (whokilledbrycewalker.com) per saber qui ha matat Bryce Walker. Els espectadors poden esbrinar a l’estil de Black mirror: Bandersnatch qui podria ser l’autor de l’assassinat. Els internautes es posen en contacte amb el xèrif Standall, que els entrevista per saber què saben del crim. Durant l’entrevista es pot explicar la versió dels fets que es vulgui i, en funció de les respostes, surt un culpable concret.