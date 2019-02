Minoria Absoluta i el grup Som s'uneixen per publicar conjuntament 'El Món d'Ahir' i 'Sàpiens'

Dues revistes d'història es troben i comencen a caminar juntes. Minoria Absoluta i el grup Som han decidit unir esforços per editar plegats el seu cartipàs de publicacions divulgatives relacionades amb el passat. Es tracta de Sàpiens –i la seva germana infantil 'Petit Sàpiens'– i 'El Món d'ahir'. A part de les sinergies que es puguin crear entre els dos grups que apadrinen el nou segell, hi ha la voluntat "de desenvolupar nous projectes editorials al voltant de la història" per "donar a conèixer-la de manera divulgativa i innovadora". Jordi Creus, artífex de 'Sàpiens', és qui comandarà la nova editorial.

'El Món d'Ahir' és una revista trimestral d'història dirigida per Toni Soler. Nascuda el desembre del 2016, la publicació es mou en la intersecció entre la literatura, el periodisme i l'assaig. Segons els editors, "pretén reivindicar el plaer de llegir la història com el que és: una aventura i un retrat de la condició humana al llarg del temps". 'Sàpiens', per la seva banda, té periodicitat mensual i és la revista de divulgació històrica líder a Catalunya. Dirigida actualment per Clàudia Pujol, és també la publicació no diària més llegida en llengua catalana. Adreçada al gran públic, va néixer l'any 2002. El 2016 va fer un pas endavant amb la creació de 'Petit Sàpiens', que, dirigida per Àlex Novials, s'adreça als nens d'entre 8 i 12 anys.

"Havíem de fer un pas endavant, d'aquí la unió amb Som", explica Soler. "Són productes complementaris 'El Món d'ahir', 'Sàpiens' i 'Petit Sàpiens', així que amb aquesta col·laboració ens podem ajudar mútuament i abordar nous projectes de manera conjunta, perquè a tots ens interessa la història".

Jordi Creus també posa en valor l'associació: "És un orgull i un privilegi poder treballar amb Minoria Absoluta en un projecte tan extraordinari com aquest. Entra dins d'aquesta dinàmica en què estem tan obsedits d'apostar per la qualitat i per crear continguts perdurables".