Mor John Cunliffe, el creador de 'Postman Pat'

L'escriptor britànic John Cunliffe, creador de la sèrie de dibuixos animats 'Postman Pat', va morir el dia 20 de setembre amb 85 anys, segons va confirmar aquest dijous la seva família. Cunliffe, nascut el 1933 a la ciutat de Colne, al nord d'Anglaterra, havia treballat com a bibliotecari i com a mestre, i el 1981 va crear el seu personatge més emblemàtic, un carter que, acompanyat del seu gat Jess, es dedica a repartir la correspondència entre els veïns de la idíl·lica vall de Greendale i que sovint els ajuda a resoldre els seus problemes. Segons havia explicat alguna vegada, la idea de crear un entorn en què tots els personatges fossin feliços i s'ajudessin mútuament va ser, en part, una resposta al 'bullying' que havia patit a l'escola.

La sèrie, rodada en format de 'stop motion' i que Cunliffe produïa conjuntament amb Ivor Wood (que n'era el director i el responsable de l'animació) es va estrenar a la BBC britànica el 16 de setembre del 1981 i consta de vuit temporades i prop de 200 capítols, els últims estrenats l'any passat. 'Postman Pat' s'ha emès en una cinquantena de països, i a Catalunya s'ha pogut veure a través del canal Super3, que actualment l'emet cada tarda, a les 15.30, amb el títol de 'Pat, el carter'.

A més de 'Postman Pat', Cunliffe també és el creador de 'Rosie and Jim', una sèrie d'animació que es va emetre al Regne Unit entre el 1990 i el 2000 i que també va tenir un cert recorregut internacional.

La notícia de la seva mort l'ha donat el diari local 'Ilkley Gazette', en una breu esquela en què es llegeix: "John Cunliffe va deixar la seva casa d'Ilkley sota una pluja torrencial el 20 de setembre, per no tornar-hi més. Fins i tot el cel va plorar pel John, el talentós creador de 'Postman Pat', 'Rosie and Jim' i autor de moltes col·leccions de poesia i llibres de contes il·lustrats per a nens, publicats anteriorment".

Sad news for #PostmanPat fans. Gifted creator John Cunliffe has died. The way the notice reads in the #Ilkley Gazette, this morning, is very fitting. #books #children #author pic.twitter.com/xlsDjARmUr