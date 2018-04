Mor Lluís Oliva, exdirector de Catalunya Ràdio i TV3

El periodista Lluís Oliva, nascut a Barcelona el 1955, ha mort avui a l'edat de 62 anys a causa d'una malaltia respiratòria, segons ha confirmat la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). Oliva, que es va formar com a periodista als Estats Units, va ser director del grup d'emissores de Catalunya Ràdio entre 1988 i 1995, any en què va passar a ocupar la direcció de TV3. El 1999, el periodista va iniciar una nova etapa professional com a director general de la CCRTV (actual CCMA).

Durant el període com a director de la ràdio pública catalana, Oliva va apostar per la creació de Catalunya Informació, l'emissora informativa del grup que seguia l'exemple de referents internacionals com la CNN o France Info.

El vicepresident de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Brauli Duart, ha destacat que Lluís Oliva va ser “un referent memorable en la història de Catalunya Ràdio, de TV3 i de la CCRTV. Un home d’una gran intel·ligència i sentit de l’humor, que va apostar per la innovació i va fer líders d’audiència la ràdio i la televisió nacionals de Catalunya”.

Per la seva banda, Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio, ha lamentat la pèrdua del periodista a través del seu perfil de Twitter. En un tuit ha assegurat que la ràdio catalana no seria la mateixa sense l'aportació d'Oliva.

Lamentem la pèrdua de Lluís Oliva, que va ser director de Catalunya Ràdio i TV3. La ràdio nacional no s’entendria sense l’aportació de directors com Oliva. DEP pic.twitter.com/zpSkSUzNNX — Saül Gordillo (@saulgordillo) 5 d’abril de 2018

Fora dels mitjans públics catalans, Oliva també va tenir una dilatada carrera. Entre 1977 i 1982 va exercir diversos càrrecs professionals. Entre ells va ser cap d'operacions a l'emissora KALI de Los Angeles, a més de fer diverses col·laboracions a premsa i televisions californianes. El 1982 es va incorporar com a cap de programes a Antena 3 Radio a Catalunya, on acabà ocupant el càrrec de director. Des del 1993 i fins al 1995 va ser professor associat de la facultat de ciències de la informació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).