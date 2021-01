Mor Neil Sheehan, el periodista que va obtenir els 'papers del Pentàgon' sobre el Vietman per al 'New York Times'

El corresponsal de la guerra del Vietnam Neil Sheehan, conegut per haver obtingut els papers del Pentàgon per al New York Times, va morir dijous a l'edat de 84 anys a la seva casa de Washington. Susan Sheehan, la seva dona, ha informat que va morir com a conseqüència de complicacions del Parkinson que patia des de feia anys.

Sheehan, que va cobrir la guerra del 1962 al 1966 per a la United Press International i el New York Times, també va ser l'autor d' Una mentira brillante y luminosa, que va guanyar el National Book Award i un Pulitzer el 1989. Al ressenyar-lo al Times, Ronald Steel va escriure: "Si hi ha algun llibre que capturi la Guerra del Vietnam en la seva escala homèrica i tota la seva bogeria, és aquest". El periodista va arribar al Vietnam l'any 1962 creient fermament en la missió nord-americana i va marxar quatre anys després angoixat i desil·lusionat, uns sentiments que va plasmar a Una mentira brillante y luminosa.

La disposició de Sheehan a considerar la idea que els nord-americans podien haver comès crims de guerra va ser el que va portar Daniel Ellsberg, antic analista del departament de Defensa que estava en contra de la guerra, a filtrar-li l'any 1971 els documents del Pentàgon, una història secreta de les decisions preses pel govern nord-americà sobre el Vietnam. Els documents revelaven que les successives administracions havien ampliat la participació dels Estats Units a la guerra i intensificaven els atacs al Vietnam del Nord, tot ocultant els seus dubtes sobre la probabilitat d'èxit.