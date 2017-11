Mor l'actor i cantant David Cassidy

L'actor i cantant David Cassidy, que va ser una icona juvenil dels anys 70, ha mort aquesta matinada a l'edat de 67 anys, després que la setmana passada fos hospitalitzat a Florida. L'actor havia confessat a principis d'aquest any que patia demència.

Cassidy es va fer popular a la dècada dels 70 per la seva participació a la sèrie 'Mamá y sus increíbles hijos', que a Espanya es va poder veure a TVE. La sèrie, que en la seva versió original es titulava 'The Partridge Family', se centrava en la vida d'una família de músics. De la televisió va fer el salt al món de la música pop, àmbit en el qual es va fer famós gràcies a cançons com 'I think I love you' o 'Cherish', temes que van fer que s'encunyés el concepte 'Cassidymania'.

La publicista de Cassidy ha confirmat la noticia amb un comunicat en què afirma l'actor i cantant "ha mort envoltat pels seus éssers estimats, amb alegria en el seu cor, i lliure del dolor que havia patit durant tant temps".