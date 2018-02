Movistar+ renova la sèrie còmica de Berto Romero

Mira lo que has hecho, la comèdia de Berto Romero sobre les vicissituds d’uns pares novells, tindrà continuïtat amb una segona temporada. Movistar+ ha renovat la sèrie produïda per El Terrat, que tot just es va estrenar el passat 23 de febrer. Mira lo que has hecho és un retrat desacomplexat de la paternitat a través de la història del Berto (Romero) i la Sandra (Eva Ugarte), una parella que a la primera temporada donen la benvinguda al seu primer fill, el Lucas. Tots dos hauran d’adaptar les seves vides i carreres professionals -ell és humorista, ella és anestesista- a les necessitats i exigències del nou integrant de la família.

Dirigida per Carlos Therón, la sèrie agafa com a punt de partida les experiències del mateix Berto Romero -pare de tres fills- per exagerar-les i deformar-les i, d’aquesta manera, explicar de manera versemblant el món de la paternitat. A més de la parella protagonista, també hi participen Chete Lera o Carmen Esteban, entre d’altres.