Movistar tindrà un canal amb continguts exclusius de Disney

Telefónica ha presentat avui un acord estratègic amb Dinsey gràcies al qual Movistar comptarà, a partir del pròxim 22 de desembre, amb un canal que emetrà continguts exclusius de la companyia fundada per Walt Disney, que no es podran veure en altres operadores, segons ha especificat en la roda de premsa Luis Miguel Gilpérez, president de l’empresa de telecomunicacions.

Simón Amselem, conseller delegat de Disney Espanya i Portugal, ha detallat que aquesta aliança no es veurà afectada pel llançament del servei de 'streaming' que la companyia del ratolí Mickey té previst per al 2019, ja que la nova plataforma no estarà disponible fora dels Estats Units.

L'acord també inclou un canal temporal, que estarà en funcionament de l'1 al 17 de desembre, dedicat a 'Star Wars', coincidint amb l'estrena el 15 de desembre de l'última entrega de la saga creada per George Lucas, de la qual Disney és propietària.