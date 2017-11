‘Star Wars’, la carta guanyadora del servei de ‘streaming’ de Disney

Aquest agost, Disney va anunciar que retirava els seus continguts de Netflix per poder incloure’ls en un servei de streaming propi. Tot i que no estarà disponible fins al segon semestre del 2019, la companyia del ratolí Mickey ja ha començat a generar expectatives sobre els seus possibles continguts amb la confirmació de la producció d’una sèrie de Star Wars, una ficció que aspira a ser el plat fort de l’oferta de la nova plataforma.

L’univers creat per George Lucas és un dels valors segurs de Disney, que el 2012 va comprar Lucasfilm, la productora que va fer famoses les sagues de Star Wars i Indiana Jones. La nova sèrie no és la primera que es fa centrada en el món de Luke Skywalker, però sí que serà la primera d’acció real, ja que totes les anteriors han sigut d’animació -la primera d’elles, Star Wars: Droids, es va estrenar l’any 1985, mentre que l’última, Star Wars: Rebels, es va començar a emetre el 2014-. L’anunci de la sèrie ha anat acompanyat de la confirmació d’una nova trilogia cinematogràfica, dirigida per Rian Johnson, responsable de Star Wars 8: Els últims jedis, que arribarà als cinemes al desembre.

Una oferta diversa

Disney no es limitarà a estirar el xiclet de Star Wars. Segons va anunciar aquesta setmana el conseller delegat de la companyia, Bob Iger, la nova plataforma tindrà tres puntals més: Marvel, Pixar i High School Musical.

Fins a l’agost passat, Netflix tenia l’exclusiva de la producció i emissió de qualsevol sèrie sorgida de l’arxiu de superherois de Marvel, empresa editora de còmics que forma part del conglomerat de Disney. Una de les conseqüències de la nova plataforma és que Netflix, que té sis ficcions protagonitzades per superherois, perd el fons d’armari de Marvel, que només podrà explotar Disney, que ja està preparant una sèrie amb el segell fundat per Martin Goodman l’any 1939. Tot i el nou escenari, sèries com Jessica Jones, Daredevil o Luke Cage seguiran estant disponibles a Netflix, ja que les va produir a mitges amb Marvel.

Disney també recorrerà a altres produccions clàssiques de la seva hemeroteca per dotar de material el seu servei de streaming. D’una banda, recuperarà un dels seus èxits entre el públic juvenil, el telefilm High School Musical, que tindrà una segona vida en forma de sèrie musical. La pel·lícula es va estrenar fa més d’una dècada a Disney Channel i va llançar a la fama actors com Zac Efron i Vanessa Hudgens. Els personatges creats per Pixar també tindran cabuda en la nova aplicació amb la producció de sèries basades en les seves pel·lícules, com per exemple Monstres SA.

Més enllà de les sèries, un altre dels elements que donaran forma al catàleg seran les pel·lícules de producció pròpia, que es rodaran específicament per a la plataforma. Segons Iger, la companyia produirà una mitjana de quatre o cinc films a l’any que se sumaran al llistat de pel·lícules clàssiques de Walt Disney que es podran veure al servei.

El preu, la clau de l’èxit

Amb la irrupció de Disney en el sector dels serveis per streaming, el mercat nord-americà s’atomitza una mica més -els principals actors són Netflix, Amazon, Hulu i la HBO- i la competència creix. Per plantar cara a serveis ja consolidats, la nova plataforma apostarà per un preu baix. “El nostre pla és tenir un preu substancialment inferior a Netflix, en part perquè tindrem un volum bastant inferior de contingut”, va assegurar Bob Iger. Actualment, les quotes mensuals de Netflix oscil·len entre els 7,99 € i els 13,99 €, segons la modalitat de qualitat escollida (bàsica, estàndard i premium ). Iger va explicar que, tot i que les tarifes de Disney estaran per sota d’aquests preus, la idea és que s’incrementin a mesura que l’oferta del servei vagi creixent.

Un altre dels punts forts del servei, segons va afirmar Iger, serà l’absència de publicitat. “El llançament del nostre servei directe per a consumidors és l’inici d’una nova estratègia per a la companyia”, va explicar sobre el nou projecte de l’empresa, que ha iniciat converses per adquirir part de 21st Century Fox, propietat del magnat Rupert Murdoch, segons va informar la setmana passada el canal d’informació econòmica CNBC. Si la compra es materialitzés, Disney reforçaria el seu catàleg amb ficcions com Els Simpson o X-Men.

Prova pilot amb esports

Abans de posar en marxa el seu servei per streaming, Disney tindrà una prova de foc amb el llançament, durant la primavera del 2018, d’una plataforma d’emissions esportives. L’aplicació estarà vinculada a ESPN, el canal esportiu propietat del grup, i es podrà contractar de forma independent, sense que l’usuari tingui l’obligació de fer-se subscriptor d’un paquet de televisió per cable. Segons la companyia, ESPN Plus permetrà tenir accés a 10.000 esdeveniments esportius durant tot l’any i, al contrari que el servei per streaming, sí que tindrà publicitat.