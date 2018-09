On era 'El Mundo' amb els incompliments del TC de Mariano Rajoy?

260x366 portada mundo 20/9/18 portada mundo 20/9/18

"La burla de Sánchez al Congrés vulnera 14 sentències del TC", s'exclama 'El Mundo' en l'obertura de la seva portada. El 2013, el Govern d'Artur Mas va presentar un informe en el qual consignava un seguit de deslleialtats del govern espanyol envers Catalunya. I això incloïa una dotzena d'incompliments de sentències del TC que reconeixien el dret a la Generalitat a concedir beques educatives o subvencions per a programes de foment de la immigració, entre d'altres. No consta que 'El Mundo' dediqués la portada a aquesta greu desobediència de l'Estat per part de Mariano Rajoy. No sé on paraven, aleshores, "el imperio de la ley" o "las garantías democráticas de las que todos nos hemos dotado". Aleshores, parlaven només de les deslleialtats entre cometes –és a dir, no admetent-les sinó atribuint-les a una font, en aquest cas el portaveu Francesc Homs– i asseguraven que el document era una recopilació "dels greuges que CiU porta anys fent al govern central". De nou, el relativisme. En comptes d'admetre l'incompliment, escrius que la Generalitat diu que hi ha un incompliment i, automàticament, estens l'ombra del dubte. Però ¿la feina del periodista no seria explicar, amb rigor i honestedat, si efectivament la falta hi és?

La cleda

Dos titulars en ple contrast donen justa mesura del moment polític que vivim aquests dies. 'El País' titula, en portada, que "Catalunya torna al fòrum de finançament amb la resta de les autonomies". Les ovelles negres tornen a la cleda, amb el cap cot i la llana afaitada. És un titular de rendició. La càrrega, esclar, està en aquest "amb la resta de les autonomies". En canvi, 'La Vanguardia' l'envernissa d'optimisme i escriu, obrint la seva primera pàgina: "El Govern participarà en el debat del finançament". És un enunciat clarament positiu que amaga qualsevol ombra de la renúncia o submissió amb la qual la notícia es pot interpretar.