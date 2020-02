'Narcos: México', adeu al Càrtel de Guadalajara

Nascuda com un spin-off de la història de Pablo Escobar, Narcos: México va demostrar que tenia vida pròpia amb la seva primera temporada, tot i que no ha aconseguit generar el mateix furor que la sèrie original. Netflix estrena aquest dijous la segona entrega del drama, centrada en la coneguda operació Leyenda, la missió més gran organitzada per la DEA (l'agència nord-americana encarregada de la lluita contra el tràfic de drogues) en territori mexicà. L'objectiu de l'operació era localitzar els culpables del segrest, la tortura i mort d'Enrique Kiki Camarena, agent encobert de la DEA interpretat en la sèrie per l'actor Michael Peña.

Diego Luna reprèn el personatge de Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Càrtel de Guadalajara a finals dels anys 70 i principis dels 80 i responsable d'organitzar la mort de Camarena. Després de desfer-se de l'agent, una de les seves principals amenaces és Walt Breslin ( Scoot McNairy), enviat pel govern dels Estats Units a Mèxic per posar en marxa l'operació Leyenda, una missió que en molts casos va deixar de banda les lleis per aconseguir els seus objectius. La segona temporada mostrarà l'escalada de violència i les interaccions del narcotràfic amb la política, tot explicat des del punt de vista de la DEA, ja que Breslin exerceix de narrador de la història.

Una història que ha de ser explicada

Un dels debats en què s'ha vist immersa la saga Narcos des dels seus inicis és si glorifica la figura dels traficants de drogues, una qüestió que es va plantejar arran de la fascinació dels espectadors per Pablo Escobar. Les crítiques han seguit perseguint la sèrie, tot i que Diego Luna ha defensat la importància d'explicar els fets que hi apareixen. "És una història terrible, però és una història que necessita ser explicada per entendre el nostre present", explicava Luna en una entrevista recent al programa de Conan O'Brien en què defensava que la sèrie també permet mostrar tot el potencial artístic de Mèxic. L'actor, que serà en la sèrie preqüela de Rogue One de Disney+, assegurava en la mateixa entrevista que treballar a Narcos és especialment dur "pel material, la violència i el que significa la història, sobretot ara que s'està acostant molt al present". La temporada acaba a principis dels 90, una època que coincideix amb la infància de Luna. "És el Mèxic en què jo vaig créixer i són noms i persones de les quals he sentit a parlar i que encara són allà fora en posicions molt poderoses", recorda.

Bona part d'aquesta nova entrega se centrarà en el declivi de Félix Gallardo, que va arribar a controlar tot el tràfic il·legal de drogues cap als Estats Units. La creació del Càrtel de Guadalajara va permetre unificar sota un mateix paraigua tots els grups mexicans dedicats al narcotràfic. " En la primera temporada es desfà de la seva família i dels seus amics i comet molts errors als quals ara s'haurà d'enfrontar", explica el mexicà, que assenyala que un dels atractius de la sèrie és que mostra la història en tota la seva complexitat.

Per a Eric Newman, productor executiu de la sèrie, la nova temporada se centra "en el col·lapse d'un imperi mentre Félix Gallardo tracta d'aferrar-s'hi desesperadament i els prínceps que el serveixen es comencen a inquietar". "Aquests homes es creien que estaven realment per sobre de la llei", explica Newman, "però quan maten un agent nord-americà de la DEA sobreestimen el seu poder i no tenen en compte la resposta emocional dels Estats Units".

A l'enfrontament de Félix Gallardo amb la DEA s'hi sumaran els conflictes amb el Càrtel de Tijuana, fundat pels germans Arellano Félix. L'actriu Mayra Hermosillo es posa a la pell d'Enedina Arellano Félix, el cervell financer de l'organització, mentre que Marylin Uribe, nascuda a Tijuana, és la seva germana Alicia María. Per a Uribe, les dues germanes són la personificació d'un element fonamental en el tràfic de drogues: el blanqueig de diners. "Es parla dels homes al capdavant de les operacions de narcotràfic, però les dones també van tenir un paper important en el creixement de les organitzacions. Aquesta temporada parla de l'empoderament de les dones en el món narco", explica.

Tot i que els responsables de la sèrie no han revelat els plans de futur per Narcos: México, la història podria ampliar-se amb un dels personatges secundaris del drama, Joaquín el Chapo Guzmán, que el 2003 era considerat el principal traficant de drogues de Mèxic. De fet, a principis del 2019, tant l'actor que l'interpreta, Alejandro Edda, com Eric Newman, van ser presents al judici que va tenir lloc a Nova York contra el Chapo, que ha reconegut ser seguidor de Narcos. "No sé si això és bo o dolent, però crec que mai hem glorificat aquests homes. Tenen unes vides increïblement estressants perquè els persegueixen i o acaben morts o capturats", va explicar Newman al New York Times.