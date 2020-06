Netflix prepara una sèrie sobre Colin Kaepernick, icona del moviment antiracista

La vida del jugador de futbol americà Colin Kaepernick tindrà versió televisiva gràcies a la sèrie documental que prepara Netflix, segons ha anunciat la plataforma. L'any 2014 l'esportista es va convertir en una icona del moviment de defensa dels drets civils de la població afroamericana després de rebel·lar-se contra el racisme de la Lliga Nacional de Futbol America (NFL). El quarterback va decidir no aixecar-se mentre sonava l'himne dels Estats Units abans de l'inici dels partits i quedar-se amb el genoll clavat a terra. Arran del seu gest, que altres jugadors van seguir posteriorment, Kaepernick, que llavors jugava als San Francisco 49ers, es va quedar sense equip i va ser criticat durament per polítics com Donald Trump.

El cinema i les sèries que alertaven de la tensió racial

Per explicar els seus anys d'adolescència, Kaepernick s'ha unit a la directora Ava DuVernay, responsable de la ficció Así nos ven, també centrada en el racisme als Estats Units. "Moltes vegades les històries sobre raça i la comunitat negra s'expliquen des del punt de vista dels blancs. Volem aportar una perspectiva nova de les diferents realitats que experimenten les persones negres", ha explicat Kaepernick a través d'un comunicat. L'esportista, fill de mare blanca i pare afroamericà, va créixer en una família adoptiva blanca i la sèrie reflexionarà sobre els conflictes racials als quals va haver de fer front durant els seus anys a l'institut.