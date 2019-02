Netflix estrena l'adaptació del podcast criminal 'Dirty John'

L'adaptació de podcasts –programes radiofònics fets i distribuïts a través d'internet– és una de les tendències més acusades de la indústria televisiva nord-americana. Després de l'estrena de 'Homecoming' (Amazon), demà arriba 'Dirty John', una sèrie que es podrà veure a Netflix i que adapta un 'podcast' de gènere criminal de 'Los Angeles Times'. Tant el podcast com la sèrie expliquen la història real de Debra Newell, una dissenyadora d'interiors que va ser víctima de John Meehan, un home amb un llarg historial de manipulació i abús.

Connie Britton, que es va fer coneguda gràcies a la seva participació a 'Friday night lights', es posa a la pell de Debra Newell, mentre que Eric Bana interpreta Meehan. La sèrie, que als Estats Units s'emet a través de la cadena Bravo, ha sigut renovada per a una segona temporada en la qual s'explicarà una història completament diferent de la de la primera entrega. Malgrat que la crítica especialitzada no va acollir 'Dirty John' amb gaire entusiasme, Connie Britton va ser nominada als Globus d'Or i els Critics Choice Television Awards per la seva interpretació.