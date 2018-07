Netflix afegeix ‘Benvinguts a la família’ al seu catàleg

La comèdia revelació d’aquesta temporada a TV3, 'Benvinguts a la família', es podrà veure a tot el món a través de Netflix a partir de demà. En el seu debut a la televisió pública, la comèdia de Pau Freixas i Ivan Mercadé es va convertir en la millor estrena d’una ficció a TV3 dels últims 10 anys: el primer capítol va tenir 794.000 espectadors i un 25,1% de quota de pantalla.

'Benvinguts a la família', de la qual de moment només hi ha una temporada, no és la primera sèrie catalana que se suma als continguts de la plataforma per 'streaming'. 'Merlí', la seva predecessora en les nits de dilluns a TV3, també està disponible a Netflix, on es poden veure les tres temporades que la formen. Arran de la seva inclusió en el catàleg de Netflix, 'Merlí' s’ha convertit en un fenomen en diversos països llatinoamericans, com ara Argentina.