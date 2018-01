Netflix busca noves ficcions ambientades a Istanbul

Les ficcions turques també han trobat el seu espai en el catàleg de Netflix, del qual formen part sèries com Intersection, traduïda al castellà com a Cruce. La història és un triangle amorós protagonitzat per dos empresaris rics i una pediatra idealista que examina les relacions entre rics i pobres i les seves derivades morals.

Produïda per Endemol Shine Turkey, la sèrie va ser concebuda per mostrar l’Istanbul real, una barreja de cultures amb oportunitats i conseqüències, segons detallen els responsables de la ficció.

Producció pròpia

A més de distribuir telenovel·les turques, la plataforma de streaming també vol explorar el mercat a través de la producció pròpia. Al maig va anunciar que estava preparant la seva primera sèrie ambientada a Istanbul: una ficció d’acció, de la qual es desconeix el títol, que s’estrenarà durant el 2018.

La producció, que comptarà amb deu episodis, està inspirada en llegendes i històries otomanes. “La sèrie explotarà la riquesa cultural de la ciutat”, va especificar Netflix en un comunicat. La trama se centra en la vida d’una noia jove que descobreix que té superpoders i que s’alia amb un grup d’inadaptats per protegir Istanbul d’unes forces obscures que l’amenacen.

Abans d’anunciar el projecte, diversos mitjans havien assegurat que Netflix planejava una sèrie centrada en l’Estat Islàmic. La plataforma va desmentir la notícia i la va qualificar de llegenda urbana.