Netflix compra els drets d'emissió de la sèrie britànica 'Bodyguard'

Amb unes dades d'audiència que voregen el 40% de 'share', la sèrie 'Bodyguard' s'ha convertit en un dels grans èxits televisius d'aquest any a la BBC, que gràcies a aquesta ficció ha fet registres que no obtenia des del 2002. Netflix no ha volgut desaprofitar el fenomen i ha comprat els drets d'emissió de la ficció fora del Regne Unit i Irlanda, segons ha confirmat la publicació 'Deadline'. Segons 'The Guardian', la ficció estarà disponible al catàleg de la plataforma nord-americana a partir del mes que ve.

La sèrie, de la qual s'emet l'últim episodi de la primera temporada aquest diumenge, se centra en la ministra d'interior britànica Julia Montague (Keeley Hawes) i el seu guardaespatlles, David Budd (Richard Madden), un home que viu marcat per les ferides psicològiques i físiques que li va deixar el pas per la Guerra de l’Iraq. Quan és assignat a l'equip de protecció de Montague, l'exsoldat descobrirà que la seva nova cap va ser una de les defensores de la intervenció militar contra el règim de Sadam Hussein i que, per tant, és una de les responsables del seu dolor.

En la nit de la seva estrena, 6,8 milions d’espectadors es van plantar davant dels televisors per veure 'Bodyguard', unes xifres que acostaven el 'share' al 40% de l’audiència. Però al llarg dels set dies següents, a través dels serveis en 'streaming' de la cadena, el nombre d’espectadors va augmentar fins a superar els 10,4 milions.