Netflix estrena avui una bateria de sèries globals

El catàleg espanyol de Netflix s’amplia amb cinc títols nous en un sol dia i que mostren la voluntat de la plataforma d’establir-se com a agent global: totes cinc són de fora dels Estats Units. És el cas de la francesa Amor ocasional, una comèdia romàntica protagonitzada per Marc Ruchmann i Zita Hanrot sobre una noia massa penjada encara del seu ex (fins que les amigues contracten un gigoló). Després de l’èxit de Dark, des d’Alemanya arriba Dogs of Berlin, en la qual dos agents de policia (interpretats per Fahri Yardim i Felix Kramer) investiguen la mort d’un (fictici) jugador de futbol turcogermànic. Per part seva, Mèxic hi aporta El recluso, sobre la investigació que fa un marine d’un segrest, cosa que el porta a fer-se passar per pres. Des d’Austràlia, més misteri: el de Pine gap ; en aquest cas, amb l’espionatge com a fil conductor. El tour internacional acaba amb Bad blood, una sèrie criminal canadenca.