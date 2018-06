Netflix prepara una sèrie sobre el tràfic d’heroïna a Barcelona

260x366 Adriana Ugarte / NETFLIX Adriana Ugarte / NETFLIX

260x366 Javier Rey / NETFLIX Javier Rey / NETFLIX

Netflix prepara una sèrie ambientada a Barcelona. Es titularà 'Hache' i girarà al voltant del tràfic d’heroïna a la capital catalana durant els anys 60, segons ha avançat la plataforma. Al capdavant del repartiment hi haurà Adriana Ugarte ( 'El tiempo entre costuras'), que donarà vida a l’Helena, una dona que ascendeix fins al capdamunt de la xarxa de tràfic d’heroïna a la ciutat. L’acompanyarà Javier Rey, que després d’haver encapçalat l’elenc de 'Fariña' tornarà a protagonitzar una sèrie sobre el món de les drogues, tot i que no s’ha precisat quin paper hi interpretarà.

'Hache' és una creació de Verónica Fernández (guionista de 'Cuéntame', 'El Príncipe' i 'Velvet Colección', entre d'altres), que també n’ha escrit el guió, inspirant-se en fets reals. La sèrie, produïda per Weekend Studio, constarà de vuit capítols d’una hora, però encara no té data d’estrena.

Es tracta de la tercera sèrie original que Netflix produeix a l’Estat, després de 'Las chicas del cable', estrenada l’any passat, i 'Élite', prevista per al 2019. A aquests títols cal sumar-hi 'La casa de papel' i 'Paquita Salas', estrenades en altres plataformes però que han tingut continuïtat a Netflix.