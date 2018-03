Neus Bonet seguirà al capdavant del Col·legi de Periodistes

La degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Neus Bonet, continuarà en el càrrec durant quatre anys més, després que la candidatura que ella encapçalava, Més Periodisme, hagi estat l’única que s’ha presentat al procés electoral que havia convocat l’entitat per renovar la seva junta directiva. La llista liderada per Bonet ha presentat 340 avals, un 57% més dels necessaris per presentar-se a les eleccions, i ha quedat proclamada de forma automàtica.

A més de Bonet, que ocupa el càrrec de degana des del 2014 i edita l’informatiu 'Catalunya migdia' dels caps de setmana a Catalunya Ràdio, formaven part de la llista Més Periodisme Joan Maria Morros, Gemma Nierga, Carles Prats, Mònica Planas, Ismael Nafría, Laia Forés, Francesc Canosa, May Revilla, Xavi Vilà, David Melgarejo, Cristina Salvador, Pipo Serrano, David Badia, Laura Saula i Marc Vicens.

Pel que fa a les noves juntes de demarcació, estaran encapçalades per Coia Ballester a Tarragona, Joan Ventura a Girona, Josep Baubí a les Terres de l’Ebre, Rafael Gimena a Lleida i Enric Badia a la Catalunya Central. La nova junta prendrà possessió durant les pròximes setmanes.e