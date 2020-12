Ni podcasts ni audiollibres: arriba el torn de les audiosèries

260x366 Sybel ofereix audiosèries de producció pròpia / SYBEL Sybel ofereix audiosèries de producció pròpia / SYBEL

Escoltar un podcast de no-ficció, com ara Gent de merda, cada cop té més adeptes i resulta menys estrany. Tot i que aquí l’adopció d’aquest gènere ha sigut més lenta que als països anglosaxons, ara ja no és cap raresa que algú dediqui diverses hores de la seva setmana a escoltar programes de les temàtiques més diverses pensats per emetre’s i distribuir-se per internet. El que sí que resulta més singular és que algú es decanti per les audiosèries, un format a mig camí del podcast, els audiollibres i les radionovel·les que encara està fent els seus primers passos a casa nostra. Projectes com Biotopia, l'audiosèrie de ciència-ficció creada Manuel Bartual, han posat la primera pedra d'un format que encara ha d'esclatar.

Precisament les audiosèries són un dels pilars de Sybel, una plataforma francesa que des de fa dos mesos també està disponible a l’estat espanyol tant per a Android com per a iOs. Plantejada com una espècie de Netflix de formats sonors –totes dues plataformes tenen un funcionament i una imatge similars–, Sybel es defineix per apostar per produccions pròpies que en molts casos són ficcions, tot i que en el seu catàleg s'hi poden trobar tot tipus de continguts, des d'espais documentals fins a recursos de relaxació. Sybel, que té una quota de 3,99 euros mensuals o 24,99 euros anuals, busca principalment el públic jove i infantil, com demostren les ficcions que integren el seu catàleg.

Públic juvenil, l'objectiu

En el seu desembarcament a l’Estat, un dels seus reclams era una col·lecció de contes clàssics i històries pensades per a nens, però també produccions destinades al públic juvenil. Un dels seus últims projectes, per exemple, és Story time, una sèrie documental protagonitzada per cinc influencers que sumen més de 10 milions de seguidors: Cristian Gámez, Lidia Rauet, Selena Milán, Celia Dail i Dyan Bay expliquen en la sèrie algunes experiències personals amb les quals es poden sentir identificats els oients.

"Els més joves, acostumats a l'ús de plataformes digitals des de molt petits, són grans consumidors de continguts de tot tipus. Tot i així, actualment no es produeixen gaires sèries de qualitat en el terreny de l'àudio amb els continguts que els interessen i el llenguatge al qual estan acostumats", explica Virginie Maire, cofundadora i consellera delegada de Sybel. Segons un estudi recent del Media Psycholgy Lab de la Universitat Pompeu Fabra, el podcast és un dels mitjans que més atreu els joves: sis de cada deu persones d'entre 18 i 24 anys escolten algun tipus de podcast.

A banda de recórrer a influencers, la plataforma també ofereix audiosèries amb temàtica pensada específicament per a adolescents, com ara La lección, una ficció sonora sobre el David, un noi que pateix bullying i que troba suport en un xat d'internet. L'audiosèrie, creada pels aragonesos Resonar, compta amb dues temporades –els episodis no superen els vint minuts– i té versió francesa. Si La lección toca el tema de l'assetjament escolar, altres produccions de Sybel s'emmirallen en gèneres habituals en la televisió com ara les històries d'institut. És el cas de Cambia las reglas, una història d'empoderament femení explicada a través de la història d'una estudiant de secundària.

Mentre Sybel aposta per produccions pròpies totalment originals, altres serveis busquen productes vinculats a marques ja conegudes pels usuaris. Audible, el repositori de podcasts d'Amazon, està disponible a l'estat espanyol des de principis d'octubre i posa a disposició dels usuaris més de 90.000 audiollibres i podcasts originals en castellà, molts dels quals tenen com a ganxo noms coneguts –Leonor Watling, Michelle Jenner i Josep Maria Pou, entre d'altres– o títols amb els quals els oients poden tenir una vinculació emocional.

A banda d'una allau d'audiollibres, Audible s'està especialitzant en fer spin-offs sonores de sèries de televisió. Entre la seva oferta figuren una continuació de les històries de La que se avecina, la comèdia de Telecinco, protagonitzades pel repartiment original, i també Vis a vis: cara B, en la qual Maggie Civantos i Nawja Nimri tornen a interpretar els personatges de Macarena i Zulema. També forma part d'aquest corrent Expediente X: casos sin resolver, un original d'Audible que suma dues temporades sonores a la coneguda sèrie de televisió. L'audiosèrie està interpretada per Lorenzo Beteta i Laura Palacios, que han estat les veus dels agents Mulder i Scully des que Expediente X es va començar a emetre.

Segons l'estudi The state of the podcast universe, publicat per la consulta Voxnext, el consum de podcast a l'estat espanyol va créixer un 25% durant els sis primers mesos de l'any. L'augment de l'interès per aquest format obre les portes a un univers de possibilitats creatives en què les audiosèries encara tenen molt de recorregut.