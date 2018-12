¿No interessen a Espanya deu milions per investigar el càncer?

¿És notícia que una iniciativa solidària reculli més de deu milions d'euros per al càncer a Espanya? Semblaria que sí, però, com que es tracta de 'La Marató de TV3', l'actitud de molts mitjans de Madrid ha sigut silenciar-ho. A 'El Mundo', una fotonotícia del Circuit de Catalunya indicava a la frase final que es tractava d'un acte de 'La Marató'. A l''Abc' era un breu. I només a l'edició catalana, no fos cas que els trenqui el relat que mantenen a Espanya de TV3 com a monstre absolut. Significativament, no hi ha notícies web sobre el resultat de 'La Marató' en aquests dos diaris, tampoc a 'La Razón'. I, entre els digitals nadius, es podien trobar titulars com els d''eltelevisero.com':"'La Marató de TV3': telecaritat per netejar la cara de l'independentisme". Diu la notícia que és "una iniciativa que intenta suplir l'estat del benestar mitjançant la caritat", operada per "personatges mediàtics que proven de netejar la seva imatge amb grans donatius". Tot i que es va crear el 1992, quan l'independentisme era residual –si més no al Parlament–, suggereixen que s'aprofita per seguir "obrint ambaixades a l'estranger mentre milers de persones esperen ser ateses en hospitals públics". I conclouen que "això és el que passa quan la ignorància i la caritat es donen la mà". El mitjà renya el president Torra per atendre trucades, però obvia que també hi havia Arrimadas, en l'únic dia que des del seu partit no es devia demanar la intervenció de TV3.

És obvi que hi ha debat sobre si 'La Marató' cobreix les espatlles a governs que haurien d'assumir aquestes inversions. Però, al cap del dia, són deu milions que van a la investigació mèdica, els resultats de la qual, per cert, no beneficiaran només els catalans. Que ni tan sols un dia com el de 'La Marató' la caverna pugui concedir que TV3 fa coses bones indica el nivell d'atrinxerament de determinada premsa.