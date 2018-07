No són balnearis (i a ‘La Razón’ ho saben)

Com que l’empresonament dels independentistes no té res a veure amb la justícia sinó amb l’escarni, fa falta que hi hagi la figura de l’esbirro per introduir les burles i animar la humiliació entre les masses. Aquest paper l’ha assumit amb delit la caverna. Per exemple, ‘La Razón’ dedica un tema a la vida dels presos polítics. El titular és: “Junqueras: 'Em pot donar una Bíblia en català?'” que, publicat a ‘La Razón’, ja es veu que busca la riota. 'Ja-ja-jajota!' L’home només està preocupat per llegir la Bíblia en català! El subtítol subratlla que són en cel·les individuals (suggerint un suposat tracte de favor) tot i que el mateix text admet, després, que és així perquè els centres són moderns i tenen una baixa ocupació.

I, a partir d’aquí, el deliri. La redactora diu que les instal·lacions esportives i els tallers de treball “complementen l’estada”. Fa servir el registre que tindria un fulletó de propaganda d’hotel amb tant de convenciment que he estat temptat de trucar-hi per fer una reserva. L’article revela que van estrenar llençols –intolerable!– i que “les condicions culinàries” a Lledoners i Figueres són millors que les de les presons madrilenyes. De Romeva s’explica que “se machaca de lo lindo” al gimnàs, en comptes de podrir-se a la cel·la menjant garrofes, que tothom decent sap que és el que hauria de fer. I se subratlla que només beu Vichy Catalán, amb un nou comentari gracioset: “El pedigrí patriòtic, per davant de tot”. Al final ja no sabem si llegim un diari o la revista '¡Hola!’, i se'ns informa que Forcadell “manté una línia esvelta” mentre que Bassa, que és “petitona d’estatura i rodanxona”, fa una vida més sedentària.

Ni una paraula del dolor, la separació, la ràbia per la injustícia, la incertesa i els vidres aïllants. Només piscina, punt de creu i Vichy Catalán. Befa amb ànima de suro.