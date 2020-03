No, la violència masclista segueix matant més, 'Libertad Digital'

"El seu feminisme mata més que el masclisme", es titula una columna d’opinió de Libertad Digital. És la nova andanada contra el 8-M, que ara els cavernaris sospitosos habituals intenten fer passar com el gran detonant dels contagis. No he llegit, en canvi, gaire cosa sobre la jornada 27 de Primera Divisió, que es va celebrar amb normalitat i públic als estadis. Hi ha un punt, o disset, de trampós en jutjar les accions d’aquells primers dies de març sabent el que se sap ara. La realitat és que les veus prudents hi eren, però no en primer pla. A més, la informació era difusa. La ultradreta mediàtica que ara intenta carregar-ho tot a l’esquena del feminisme també oblida, per exemple, el partit Atalanta-València del 19 de febrer. Va comportar el viatge de 2.500 seguidors valencians a Milà, alguns dels quals, segons un especialista de l’OMS, es van contagiar aleshores i van importar el virus per aquesta via. ¿La culpa és del futbol? Esclar que no, com tampoc ho és del feminisme. El que cal mirar és si els respectius governs tenen un bon protocol de detecció d’aquestes situacions. Que probablement no. Però tenyir-ho d’ideologia interessadament és una irresponsabilitat. I bastant miserable.

Estranyes eufòries

"El virus salta el setge de la capital: Madrid ja només representa el 30% dels positius", llegeixo a El Confidencial. Hi ha alguna cosa d’inquietant, en aquest titular. Un triomfalisme estrany pel fet de baixar una ràtio que, si cau, és senzillament perquè el setge de què parlen no ha existit, així que el coronavirus ha circulat lliurement i en utilitari per la M-30. Pugen els casos arreu i, esclar, el pes específic de la capital espanyola es dilueix, en una peculiar i infecciosa interpretació del cafè per a tothom.