Núria Picas s'endú TV3 d'aventura

Un dels beneficis de l'esport és l'alliberament d'endorfines, aquests simpàtics pèptids opioides endògens coneguts informalment com "l'hormona de la felicitat". TV3 intentarà traslladar aquesta sensació per als qui, des del sofà, s'enganxin a 'Aire lliure', una de les principals apostes de l'estiu de la cadena pública, que s'estrena aquest diumenge (22.45 h). Presentat per la corredora de muntanya Núria Picas, el programa convida persones conegudes i anònimes a practicar esport a l'aire lliure, arreu del país.

El director del programa, Toni Real, explica que han plantejat 'Aire lliure' de manera que serveixi per descobrir els indrets menys obvis de Catalunya: "Hem intentat buscar el màxim equilibri i combinar comarques mediàtiques amb d’altres de més desconegudes". I ha aclarit que, tot i ser un programa que signa el departament d'esports de la casa, és diferent "perquè no parla de victòries ni de derrotes, de guanyar o de perdre, de medalles o de copes, sinó que només parlarà de la satisfacció de les persones quan practiquen esports a l’aire lliure, en un espai brutal". L'espai servirà també, segons Real, per donar a conèixer tot tipus de disciplines: "Tenim un país en què es poden practicar tots els esports que et puguis imaginar”.

Convèncer Núria Picas perquè es posés davant les càmeres no va ser fàcil. La primera resposta de l'esportista d'elit va ser que el format li agradava, però que no es veia amb cor d'assumir el compromís. Finalment va dir que sí i, segons explicava a la presentació del programa, ha pogut viure un any i mig "espectacular" preparant les aventures: "No sabia si ho podria fer, però ha sigut una gran experiència i he pogut viure situacions molt divertides amb els convidats".

540x306 A la Cerdanya, amb Judit Mascó A la Cerdanya, amb Judit Mascó

Tot i estar al costat d'una campiona mundial, el programa s'adreça a tot tipus de públic, independentment del seu nivell esportiu. "Cadascú ha de practicar l'esport al seu nivell –explica Real–, sense voler imitar ningú i gaudint de la natura al seu pas”.

En el capítol d'aquest diumenge, Joel Joan és el convidat que assumirà el repte de pujar amb Picas al cim del mític Pedraforca, de 2.508 metres d'altitud, i de viure la Patum de Berga des de primera línia el mateix dia de l'ascensió. La setmana que ve serà Antonio Orozco qui viurà l'aventura de pujar en un caiac i practicar aquesta disciplina a la Noguera Ribagorçana, al seu pas per l'impressionant congost que separa les dues parets del Montsec. En un d'aquests murs, Picas passarà una nit suspesa a més de cent metres, al costat d'una de les millors especialistes del món en aquesta modalitat, Sílvia Vidal.

Altres convidats de capítols posteriors seran els Txarango (que recorreran el mil·lenari sender que enllaça Sant Cugat i el cim de la Mola, conegut com a Camí dels Monjos), Toni Albà, Emma Vilarasau, Bruno Oro, Manu Guix, Sílvia Bel, Pepa Plana, en Peyu, Judit Mascó, Carme Ruscalleda i el Mago Pop, en el programa final de la temporada, que servirà per recopilar els moments més divertits d'aquest enfilall d'aventures i turisme interior.

També el director de TV3, Vicent Sanchis, va voler subratllar l'aspecte lúdic del programa durant l'acte de presentació. "A 'Aire lliure' s'ensenya com viuen i com gaudeixen de la natura del país tots els protagonistes, una idea de turisme que t’agradaria fer, i un gran programa de televisió", va explicar. De Picas, en va elogiar que es tractava d'una "gran presentadora, desperta, viva i entusiasta". "La persona ideal per fer un programa de descobriment del medi i de les persones que hi intervenen", va afegir.