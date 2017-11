Núria Roca: "No tornaria a TV3 mai més"

Núria Roca torna a carregar fort contra TV3. Després d'assegurar, la setmana passada, que el seu posicionament polític contrari a la independència havia influït en el seu acomiadament, i d'insinuar que l''Info K' adoctrina, la presentadora valenciana diu ara que "no tornaria mai" a la televisió pública catalana, perquè no li ha agradat "gens" el que hi ha vist.

"No et pots ni imaginar el favor que m'han fet traient-me d'allà", diu Roca en una entrevista concedida al portal 'Vanitatis', en què presenta el seu pas per la televisió pública gairebé com un segrest: "Saps el que és pensar que has d'estar allà lligada fins al juny? La llibertat no té preu i jo, veient el que ha passat... La llibertat de poder expressar-me i dir el que jo penso i sento no té preu, no n'ha tingut mai". Malgrat això, la presentadora també reconeix que a TV3 no ha "sentit censura", sinó "pressió", perquè la situació "és tensa", i que en aquest sentit "és igual de quin pal siguis".

Sobre el fet que l'acomiadessin per burofax, Roca ho considera una "malaptesa impressionant" que atribueix a "gent política que pren decisions". Amb tot, recorda que el seu contracte amb TV3 és vigent fins a finals d'any: "Hi ha clàusules als contractes que s'han de complir. T'han d'abonar el que t'han d'abonar fins a les dates que ho hagin de fer".

La presentadora es refereix també a la decisió de TV3 de tornar a posar en marxa el programa, després de Nadal, amb Helena Garcia Melero com a presentadora. Segons ella, la cadena vol posar en marxa un programa amb continguts polítics i, per tant, encara que mantingui el nom d''A tota pantalla', no tindrà "res a veure". "El programa que jo vaig anar a fer i a posar en marxa no existeix", sentencia. "Tant de bo el facin amb el mateix equip", afegeix Roca, que considera que les persones que treballaven al programa estaven "enganyades", perquè la cadena volia que hi hagués tertúlia política, però en canvi el magazín no s'havia plantejat en aquests termes.

En l'entrevista, Roca també carrega contra els mitjans que van criticar el programa, del qual només es van emetre set entregues. "Ja rebia crítiques abans que jo arribés i això té a veure amb el biaix que se li dona a algú que no pensa com tu en una línia editorial d'un diari", denuncia la presentadora. "Com has de ser de professional per criticar un programa que és diari i del qual s'han emès sis programes? O no tens ni puta idea de televisió, o no has exercit la teva feina mai de la vida o estàs fent una altra cosa", sentencia.