'OK Diario' acusa un mosso mort el 2016 de coordinar l'1-O

'OK Diario' publica la següent peça: "La policia assenyala que 4 dels 21 caps dels Mossos són separatistes: tot i així, es mantenen en ple 155". En un dels paràgrafs s'explica el presumpte paper que va exercir un dels comissaris: "El tercer dels marcats és David Piqué Batalló. El seu càrrec és d'una gran importància: es tracta del cap de la Comissaria Superior de Coordinació. És, de fet, el responsable de coordinar les actuacions i la informació entre les diferents comissaries, una cosa decisiva, per exemple, en l'intercanvi d'ordres als agents autonòmics. Aquesta funció va ser decisiva l'1-O, quan es van indicar simultàniament a totes les zones de Catalunya ordres als Mossos en les quals se'ls especificava que havien d'abandonar els centres de votació si observaven perill per als agents". Doncs bé, David Piqué no va poder coordinar cap operatiu el dia del referèndum per una raó molt senzilla de comprendre: va morir el 2016. Com que es va tractar d'una defunció sobtada i que afectava el número 2 dels Mossos, l'assumpte va ser notícia a la majoria de diaris.

La notícia d''OK Diario' mostra a la perfecció com funcionen les clavegueres de l'Estat, greixades amb el fang de la 'cutresa'. La policia elabora un informe tan poc rigorós per incloure un difunt de fa més d'un any. (I no entro en la indecència política que suposa assenyalar policies per la seva suposada ideologia personal.) Aleshores, el mitjà rep el dossier i, sense fer les mínimes comprovacions necessàries –ja no dic trucar a Mossos, sinó una simple cerca a Google–, decideix publicar-ho, pel broc gros. Escric això que han alertat el mitjà del seu macabre error. Però l'última frase de l'article encara és: "Els quatre assenyalats segueixen en aquests moments en actiu, tot i estar en vigor i en plena aplicació l'article 155". No ens assenyaleu, que deia aquell. O, almenys, no ens assenyaleu els morts.