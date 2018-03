Obren a Tòquio la primera cafeteria sobre ‘Pokémon’

La franquícia de Nintendo Pokémon surt ara de les pantalles per convertir-se en una cosa tangible: The Pokémon Company ha obert una cafeteria centrada en el videojoc a Tòquio. En aquest espai, l’objectiu és que tots els fans puguin consumir-hi diferents menús tematitzats i també emportar-se’n marxandatge.

Cafès i batuts inspirats en personatges com Pikachu, Gengar i Eevee són alguns dels productes més destacats. També criden l’atenció les amanides en forma de Pikachu i postres en forma de Snorlax. Està previst que els cambrers també vagin vestits de Pikachu.

Al 2015, The Pokémon Company també ja va obrir una altra cafeteria similar. Tot i això, aquella cafeteria era temporal, cosa que en aquest cas no està previst. Avui comença el termini per reservar-hi taula, ja que el restaurant només admetrà clients amb reserva - a través de la seva web-. També s’ha sabut que les persones que hi vagin hauran de fer almenys dues consumicions.