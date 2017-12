El PP porta a la Junta Electoral un altre editorial de Mònica Terribas

Segona denúncia del Partit Popular contra Mònica Terribas davant la Junta Electoral en menys d'una setmana. Després d'haver portat a la Junta Provincial de Barcelona l'editorial d''El matí de Catalunya Ràdio' de dimarts, ara el PP ha presentat, davant del mateix organisme, una nova denúncia referida a l'editorial del mateix programa de dijous.

Tal com ha avançat 'Nació Digital', el partit considera que a 'La portada' del 30 de novembre Terribas, "més enllà de limitar-se a fer un sumari de les notícies del dia i a anunciar el contingut del programa, emet judicis de valor i posicionaments personals en relació a determinades qüestions polítiques".

En aquest editorial, Terribas explicava que PP, PSOE i Ciutadans havien "bloquejat" al Senat la creació d'una comissió d'investigació sobre les càrregues policials de l'1 d'octubre, i recordava que aquells fets, que Núria Marín, membre de l'executiva del PSOE, havia qualificat de "desproporcionats" en el mateix programa, havien provocat un miler de ferits, entre els quals un home afectat per un atac de cor i un altre que va perdre la visió d'un ull.

Tot seguit, la periodista es referia al fet que cinc senadors del PP havien comprat, tot just després d'aprovar l'aplicació de l'article 155, butlletes de loteria acabades en aquesta xifra, i que els havia tocat. "No és una anècdota divertida, aquesta. Trivialitzar amb la suspensió de l'autogovern de Catalunya no ens fa somriure", va dir Terribas, i va afegir: "La pròxima vegada que comprin butlletes acabades en la xifra de casos de corrupció que acumula entre d'altres el seu partit, i si tenen tanta sort i tornen a guanyar, que donin els diners íntegrament a la hisenda pública, per compensar".

El PP recorda que els mitjans públics estan obligats a respectar "els principis de pluralisme i de neutralitat", especialment en període electoral, i considera que "els professionals dels mitjans de comunicació públics han de modular la seva llibertat d'expressió durant el període electoral". En l'opinió d'aquest partit, el contingut de 'La portada' d'aquest dijous "no es pot emparar en l'exercici de la llibertat d'expressió, ja que aquest tipus d'editorial" en un mitjà públic "lesiona els principis que han de ser respectats" per aquest mitjans.

Per aquest motiu, el Partit Popular demana a la Junta Electoral Provincial de Barcelona que declari que el contingut d'aquest editorial és "contrari" al que estableix la llei electoral i que insti la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) a "respectar" a partir d'ara "els principis de pluralisme, igualtat, proporcionalitat i neutralitat informativa". A més, "a causa de la reiteració" (en referència al fet que el mateix partit ja havia denunciat 'La portada' del dia 28), demana també que s'iniciï un procediment sancionador contra la CCMA "per si dels fets denunciats se'n derivés un delicte i infracció" contemplat a la llei electoral.