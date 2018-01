El PP, el partit amb més temps a Antena 3 durant la campanya del 21-D

El Partit Popular era la cinquena força al Parlament abans de les eleccions del 21 de desembre, i després va passar a ser la setena. Però en canvi aquesta formació és la que va tenir més temps en les informacions que Antena 3 va dedicar a la campanya electoral, tal com ja havia passat el 27-S del 2015.

Ho indica un informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), segons el qual les cadenes privades espanyoles no van tenir en compte la correlació de forces existent a la cambra a l’hora de repartir la presència dels partits durant els dies previs als comicis. En el cas de Telecinco, però, la gran beneficiada va ser ERC, que va quedar clarament sobrerepresentada en comparació amb la resta de candidatures, tot i que li hauria correspost la tercera posició. A La Sexta, els republicans també van ser els que van tenir més temps, malgrat que aquest és el canal privat que va fer un repartiment més equitatiu.

315x468 Temps dedicat a cada candidatura / CAC Temps dedicat a cada candidatura / CAC

L’estudi també constata que TV3 va ser la cadena que més va equilibrar els temps entre tots els partits: el que més en va tenir va ser JxCat, amb un 15,8%, i el que menys la CUP, amb un 12,2%. En el cas de 8TV i La 1 es va optar per un repartiment del temps proporcional als resultats de les últimes eleccions, tot i que a la cadena del Grupo Godó el PP hi va tenir menys presència de la que li correspondria.

Pel que fa als candidats, Inés Arrimadas va ser la que va tenir més temps de paraula a TV3, per davant de Miquel Iceta, Xavier Domènech, Xavier García Albiol, Carles Puigdemont, Marta Rovira i, a molta més distància, Carles Riera. La líder de Ciutadans també va ser la més present a 8TV i a La 1, mentre que a Telecinco va ser tercera (per darrere de Mariano Rajoy i Miquel Iceta), a Antena 3 segona (superada pel candidat del PSC) i a La Sexta quarta (per darrere d’Iceta, Domènech i Puigdemont).

L’informe ha sigut aprovat amb el vot favorable de cinc dels sis membres del CAC. Daniel Sirera, el conseller proposat del PP, s’hi ha oposat i ha emès un vot particular en què critica que l’anàlisi no hagi tingut en compte “aspectes qualitatius” ni el grau de pluralisme de les tertúlies, i lamenta també que s’hagin destinat “recursos públics” a analitzar cadenes espanyoles, que no estan sota l’àmbit d’actuació del CAC.

El Consell, però, farà arribar l’informe a la Junta Electoral Central i a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), que sí que tenen capacitat de sancionar els mitjans estatals si consideren que han vulnerat la llei.