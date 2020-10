PSOE i PP reactiven el concurs per renovar la cúpula de RTVE

Un pas enrere per poder fer un pas endavant. El concurs públic que ha de nomenar el nou consell d’administració de RTVE va posar-se en marxa fa dos anys i mig, però la conjuntura política i els cops de colze entre partits han anat paralitzant la primera iniciativa d’aquest estil per designar la cúpula de l’ens. Divendres, però, PSOE i PP es posaven d’acord per tornar a reactivar-lo descartant la llista de 20 favorits que el comitè d’experts havia seleccionat entre els 95 candidats que van passar el tall. D’aquesta manera, aquest centenar de persones tornen a la casella de sortida i podran ser elegides per formar part del consell.

La pilota passa ara a la comissió de nomenaments del Congrés i del Senat, que haurà d’elaborar la llista definitiva de 10 membres que seuran al nou consell d’administració. Durant les negociacions, Ciutadans ha tornat a reclamar la dimissió de Rosa María Mateo, administradora única provisional des del 2018, però la periodista ha respost que només deixarà el càrrec quan tingui substitut, perquè considera que marxant sense relleu encara s’agreujaria més la situació a la corporació espanyola.