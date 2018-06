El PSOE ultima suports per renovar per decret el consell d'administració de RTVE

La maniobra de Ciutadans i PP per intentar controlar RTVE ja té resposta de Pedro Sánchez. Si dimarts els dos partits s'aliaven –aprofitant la majoria a la mesa del Congrés– per designar els experts que han d'avaluar els nous membres del consell d'administració de l'ens (i es reservaven la majoria de cadires de l'òrgan), ara el PSOE ultima un decret llei amb el qual designar un nou president de la radiotelevisió pública espanyola. Serà un nomenament amb caràcter d'eventual, ja que el partit vol que aquesta figura s'esculli mitjançant el concurs públic a què obliga la nova llei.

Tot i que els suports parlamentaris no estan tancats, el fet que PP i Ciutadans hagin activat aquest concurs a conveniència política seva fa creure als socialistes que tindran l'ajuda d'altres partits per imposar un altre curs d'esdeveniments. Demà serà el dia clau, ja que és quan conclou la presidència de l'actual incumbent, José Antonio Sánchez. RTVE quedarà amb un buit de poder, ja que, si no hi ha substitut, la figura de la presidència es converteix en rotatòria –amb torns mensuals– i desproveïda de funcions executives. El decret és imminent, però hauria de passar aleshores per consell de ministres, i és probable que no es tramiti en el d'aquesta mateixa setmana.

Mentrestant, els treballadors de RTVE han criticat el concurs públic instat per Ciutadans i PP, ja que, al seu entendre, es tractaria d'un procés "teledirigit". Dels tretze experts que han de filtrar les candidatures que opten a figurar a la nova cúpula de l'ens, els dos partits s'han repartit set places, és a dir, que tindran majoria absoluta. La proposta alternativa de Sánchez, segons 'Vertele', incloïa l'oferta d'una de les deu cadires a Esquerra, que l'ha rebutjat, tot i que això no prefigura el sentit del seu vot. Segons aquest portal, el PSOE es reservaria la potestat de proposar tres consellers i en donaria quatre al PP, dos a Podem i un a Ciutadans.