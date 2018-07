...I 'El País' va amenaçar amb un nou "A por ellos"

260x366 portada pais 15/7/18 portada pais 15/7/18

Unes setmanes. És el que haurà durat el bon rotllo del diari 'El País' amb Catalunya. El seu editorial de diumenge tornava a l'agror que la nova directora, Sol Gallego-Díaz, semblava que havia ventilat, amb un paràgraf digne de retall: "És de suposar que quan Torra afirma ara que no renuncia a cap via per assolir la independència és perquè li reconeix aquest mateix dret al govern central per impedir-ho, en estricta reciprocitat". El diari de Prisa entona aquest nou i poc velat "A por ellos!" just el mateix dia que la portada s'obre amb una entrevista amb Josep Borrell, virrei 'allende los mares' i príncep de les desinfeccions. El titular seleccionat de l'entrevista és "No percebo un canvi de Govern a Catalunya", així que no cal excel·lir en la lògica que se'n deriva. Si els sobiranistes no acoten el cap, caldrà ajudar-los a vinclar les cervicals.

'La Vanguardia' aquest diumenge obria amb un inconcret "Sánchez i Torra busquen preservar la via del diàleg". I el subtítol ampliava: "Els presidents van connectar i els seus equips veuen marge per continuar treballant". A mi em sap greu aigualir l'eufòria de la Fira Dialogàlia –per molt que s'hagi de mantenir aquesta via oberta sempre, sempre, sempre–, però cal ser conscients que estem assistint a la recuperació de dos búfals que, en un passadís estret, volen anar cadascun a la banda oposada.

Que el principal altaveu escrit del PSOE, com és 'El País', llanci diumenge un avís com aquest ho interpreto a partir de dues possibilitats excloents: o bé l'editorial l'ha escrit algú de la vella guàrdia felipo-rubalcabista i avui hi haurà una directora molt enfadada pel gol d'aquesta frase, o bé és el primer avís d'un canvi de to que prepara l'Estat davant el previsible escalfament d'aquesta cosa nostra, sobretot ara que s'acosta la Diada i l'aniversari de l'1-O.