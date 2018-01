'El País' diu que la condemna a publicar una rectificació per un article crític amb TV3 és un "atac a la llibertat d'informació"

Una sentència judicial va condemnar dijous 'El País' a publicar una rectificació per un article molt crític amb TV3 que es va publicar el passat 12 de novembre. Titulat 'Una setmana a la bombolla de TV3', i assegurava que la televisió pública exercia la manipulació informativa. Entre altres coses, l'article assegurava que la televisió pública feia aparèixer en els seus informatius "menors polititzats". Aquest dissabte, però, el diari ha publicat un editorial en què assegura que la sentència és "un atac a la llibertat d'informació".

"Aquest diari es referma punt per punt en la informació objecte de la demanda, però complirà la sentència en el seu moment", resa el rotatiu: "Si qualsevol persona, empresa o institució a qui no agradi una informació difosa per un mitjà de comunicació, per molt que sigui certa, troba empara en els tribunals invocant el dret de rectificació, la llibertat d'expressió es veu seriosament amenaçada".

El diari considera la sentència judicial "desproporcionada", anuncia que la recorrerà i denuncia que "no dubta de la veracitat del que es publica i, malgrat això, exigeix reproduir una versió de TV3". El diari ha publicat un altre article, a més, en què rebat punt per punt "els arguments" que van motivar TV3 a denunciar el text.