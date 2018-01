'El Periódico' prepara un ERO per reduir el 45% de la massa salarial

Després del recent anunci de tancament de les revistes 'Interviú' i 'Tiempo', la crisi al grup Zeta s'accentua amb l'anunci d'un expedient de regulació d'ocupació a la joia de la corona del conglomerat, 'El Periódico'. Segons ha expressat l'empresa, es vol retallar el 45% de la massa salarial dels prop de 400 treballadors que hi ha entre redacció, administració, sistemes, publicitat i logística.

Els responsables del diari encara no han aclarit com volen efectuar aquest aprimament que, si se salda amb acomiadaments, podria afectar fins a 170 professionals. Se suposa que en la mesura que s'acceptin rebaixes salarials, el nombre de despatxats es podria reduir. L'empresa diu que vol incentivar les baixes voluntàries.

El comitè d'empresa ha mostrat el seu rebuig frontal a la mesura i denuncia que "dinamita el clima laboral i els acords signats el juliol passat que incloïen noves rebaixes salarials fins al 2020, després d'un conflicte amb una vaga de tres dies". Els representants dels treballadors lamenten que l'ERO "farà impossible" que el diari segueixi sent el de sempre.

Zeta dona, en tot cas, per iniciat el període de negociació de dos mesos, consistent en un mes previ a la presentació de l'ERO i, seguidament, un altre mes de consultes, tal i com marca la llei. Els treballadors es reuniran aquesta tarda per decidir les mesures de resposta.

El grup activa aquesta mesura dràstica quan tal sols fa un mes que va decidir acomiadar 29 treballadors del diari 'Sport', d'un total de 83 empleats. El personal despatxat va rebre la indemnització mínima fixada per la llei: 20 dies per any treballat, amb un màxim de 12 mensualitats.