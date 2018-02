'El Periódico' rebutja el que havia de ser últim acudit de Ferreres al diari

Miquel Ferreres no ha pogut acomiadar-se dels seus lectors a 'El Periódico', el diari on ha col·laborat amb una vinyeta diària els últims 21 anys. L'acudit que va enviar ha estat rebutjat per la direcció del rotatiu, que, en el seu lloc –a la pàgina noble de l'editorial–, hi ha col·locat ja una vinyeta de Leonard Beard. El dibuix no acceptat mostra el dibuixant escapant-se pels pèls d'un gran bloc granític amb la forma del número 155 que cau sobre la seva taula de dibuix. S'al·ludeix així a la incomoditat política que els comentaris de Ferreres causaven en el si de la casa (per bé que, formalment, 'El Periódico' el va acomiadar argüint motius econòmics).

Ferreres ocuparà la contraportada de l'ARA a partir de l'edició de demà, 1 de març. Es tracta d'un dels noms d'or de l'humorisme gràfic català, amb una carrera de més de quatre dècades al llarg de les quals ha publicat a diaris com 'El Correo Catalán', 'Diari de Barcelona', 'El País', l''Avui', 'La Vanguardia' i, finalment, 'El Periódico', a banda de les revistes 'El Papus', 'El Jueves', 'El Temps' i 'El Be Negre'.